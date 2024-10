Game of Thrones: George R.R. Martin svela i dettagli di uno spinoff mai realizzato

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:30

George R.R. Martin ha rivelato che era in fase di sviluppo uno spinoff di Game of Thrones di cui non aveva mai parlato pubblicamente.

Lo scrittore ha infatti condiviso sul suo blog un post intitolato The Canals of Braavos in cui racconta che si era ispirato a Venezia e Amsterdam per dare vita a una delle location più conosciute e amate dai fan della saga delle sue Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Martin ha quindi aggiunto:

Prima o poi devo scrivere quella storia su Braavos che stavamo sviluppando per HBO. L'hanno accantonata alcuni anni fa, sfortunatamente, ma quello non vuol dire che non ci ritornerò... Dopo aver concluso Winds of Winter, ovviamente.

La città di Bravoos è situata a est di Westeros ed è composta da centinaia di isole collegate tra loro da vari canali. Si tratta di una delle città più ricche e nella serie originale è stato mostrato il periodo in cui Arya è stata addestrata dagli Uomini senza volto.

Fonte / Not a Blog

HBO ha più volte rivelato qualche indiscrezione sugli spinoff in fase di sviluppo, alcuni dei quali sono stati abbandonati come accaduto a quello sulla storia di Jon Snow.