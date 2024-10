Game of Thrones: Peter Dinklage svela che Charles Dance lo consolava durante le riprese

Pubblicazione: 21 ottobre alle 19:00

Peter Dinklage, durante la sua partecipazione a Hot Ones, ha rivelato un dettaglio emozionante del suo rapporto con Charles Dance durante le riprese di Game of Thrones.

Ha interpretato mio padre nello show e tutto quello che faceva mio padre nello show era umiliarmi e condannarmi a morte - spoiler alert per quelle tre persone che non hanno visto la serie - quindi ha preso un'abitudine, visto che diventavamo realmente coinvolti in quelle cose grazie ai grandiosi dialoghi. Dan Weiss e David Benioff ci hanno dato dei dialoghi grandiosi, quindi lasciava realmente la sensazione di essere qualcosa che avevamo vissuto ed era divertente e spaventoso alle volte. Lui, tra un ciak e l'altro, veniva quindi da me e semplicemente mi toccava gentilmente sulla spalla.

L'interprete di Tyrion ha infatti ribadito che adora il collega e lo considera "uno dei suoi esseri umani preferiti". Peter ha aggiunto:

Non ci abbracciavamo perché non avevamo tempo, ma si impegnava a darmi un piccolo gesto rassicurante e sembrava inoltre davvero paterno.

L'attore ha spiegato:

Tywin, il personaggio di Dance, ha sempre avuto un rapporto complicato con Tyrion, nei cui confronti provava risentimento per essere un nano e per la morte della madre, avvenuta durante il parto. Tywin incastrava poi il figlio per l'omicidio di Re Joffrey Baratheon. Tyrion, nella serie, decide così di uccidere il padre in un momento in cui era particolarmente vulnerabile.

Dinklage ha ribadito:

Ha interpretato un orribile essere umano, ma è uno dei miei esseri umani preferiti ed è stato un peccato il modo in cui è finito. In bagno, in un certo senso come finirà questo momento, ma sì, penso che quella sia una delle scene di morte più classiche in uno show televisivo.