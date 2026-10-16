GF Vip, Alex Belli confessa sogno erotico con Marina La Rosa: la reazione di lei è virale "Raccontami"

Pubblicazione: 16 ottobre alle 14:07

Nella Casa del Grande Fratello Vip sta accadendo qualcosa che nessuno avrebbe immaginato all'inizio del reality. Alex Belli e Marina La Rosa, due personalità forti e ingombranti del panorama televisivo italiano, stanno costruendo un legame che ha già fatto alzare più di un sopracciglio tra il pubblico e gli altri concorrenti. Dopo un avvio caratterizzato da incomprensioni e distanze strategiche, i due sembrano aver trovato una sintonia particolare che si manifesta in conversazioni sempre più intime e confidenze sempre più audaci.





ah proprio così #gfvip https://t.co/jfZwymua0u — Cαɾɱҽʅα. (@carmennella_) October 16, 2026

La mattina che ha fatto esplodere il gossip è iniziata in cucina, concon un'espressione che mescolava imbarazzo e divertimento. "Ho fatto un sogno erotico dove eri la protagonista" ha dichiarato senza troppi giri di parole,ma anche incuriosita dalla franchezza dell'attore.: "Addirittura" ha risposto con quel tono ironico che la contraddistingue, un misto tra stupore genuino e malizia trattenuta. Ma: "Raccontami" ha aggiunto, aprendo la porta a una confessione che però non è arrivata. Alex ha infatti frenato sul più bello: "No non si può, è da censurare"e alimentando ulteriormente le speculazioni.

Questa confessione mattutina non è un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso di avvicinamento progressivo tra i due che ha caratterizzato le ultime settimane. Durante una conversazione lontano dagli altri coinquilini, Alex e Marina hanno parlato apertamente del loro rapporto e delle dinamiche che lo hanno caratterizzato fin dall'inizio. "Inizialmente noi abbiamo cercato una distanza, che era propedeutica" hanno riconosciuto entrambi, ricordando le incomprensioni che avevano segnato i primi giorni di convivenza.



