GF Vip, chi uscirà stasera? Stallo tra Moreno, Marina La Rosa e Federica
Grande Fratello Vip: sondaggi sul televoto di stasera 5 ottobre. Moreno Morello rischia l'eliminazione. Chi esce tra Federica, Marina La Rosa e Guendalina?
La Casa del Grande Fratello Vip si prepara a una serata di verdetti. Questa sera, lunedì 5 ottobre, Ilary Blasi tornerà in prima serata su Canale 5 per la quinta puntata del reality, accompagnata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della diretta, un televoto che potrebbe segnare il destino di quattro concorrenti: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Ma chi rischia davvero di finire in una posizione scomoda?
Mentre le ore scorrono verso la chiusura delle votazioni, i sondaggi online offrono una fotografia interessante, anche se non vincolante, delle preferenze del pubblico. È bene ricordarlo: questi numeri non rappresentano il risultato ufficiale del televoto, ma solo le tendenze rilevate su forum, siti specializzati e pagine social dedicate al Grande Fratello Vip. Eppure, in più di un'occasione, queste rilevazioni hanno anticipato con precisione gli esiti reali.
E cosa dicono i numeri questa volta? Le indicazioni convergono su un nome: Moreno Morello appare come il concorrente più in difficoltà. Secondo i dati raccolti da GF Forum Free, Federica Morello si attesta al primo posto con il 31,34% delle preferenze, seguita da Marina La Rosa con il 29,40% e Guendalina Tavassi con il 25,53%. Moreno chiude la classifica al 13,73%. Altri sondaggi confermano questa tendenza, con percentuali che per l'ex inviato di Striscia la Notizia oscillano tra l'8 e il 15%.
Dall'altra parte dello spettro, la vera sorpresa è Federica Morello. L'ex maestra d'asilo, praticamente sconosciuta al grande pubblico prima dell'ingresso nel programma, sta conquistando una fetta importante di telespettatori. Come è possibile che una non celebrity batta nomi come Marina La Rosa, icona indiscussa della prima edizione del Grande Fratello, o Guendalina Tavassi, personaggio televisivo consolidato?
Marina La Rosa si conferma comunque solidissima, seconda in tutte le rilevazioni. Anche Guendalina Tavassi può dormire sonni relativamente tranquilli, piazzandosi stabilmente al terzo posto. Certo, il suo carattere diretto e talvolta aggressivo non piace a tutti – Federica Morello l'ha nominata proprio per questo motivo – ma chi la apprezza la sostiene con convinzione. Nel Grande Fratello Vip, polarizzare è meglio che passare inosservati.