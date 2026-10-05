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GF Vip, chi uscirà stasera? Stallo tra Moreno, Marina La Rosa e Federica

Grande Fratello Vip: sondaggi sul televoto di stasera 5 ottobre. Moreno Morello rischia l'eliminazione. Chi esce tra Federica, Marina La Rosa e Guendalina?

di Andrea Palazzolo
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La Casa del Grande Fratello Vip si prepara a una serata di verdetti. Questa sera, lunedì 5 ottobre, Ilary Blasi tornerà in prima serata su Canale 5 per la quinta puntata del reality, accompagnata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della diretta, un televoto che potrebbe segnare il destino di quattro concorrenti: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Ma chi rischia davvero di finire in una posizione scomoda?

Va subito chiarito: quello di stasera non è ancora un televoto eliminatorio definitivo. Il meccanismo è più articolato. Il concorrente che riceverà meno preferenze dal pubblico non abbandonerà immediatamente il programma, ma diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, raggiungendo Giancarlo Danto, già finito a rischio dopo aver perso il precedente televoto contro Alessandro Varsi. Solo nella puntata successiva, venerdì 9 ottobre, si scoprirà chi tra i due dovrà davvero salutare la Casa.

Mentre le ore scorrono verso la chiusura delle votazioni, i sondaggi online offrono una fotografia interessante, anche se non vincolante, delle preferenze del pubblico. È bene ricordarlo: questi numeri non rappresentano il risultato ufficiale del televoto, ma solo le tendenze rilevate su forum, siti specializzati e pagine social dedicate al Grande Fratello Vip. Eppure, in più di un'occasione, queste rilevazioni hanno anticipato con precisione gli esiti reali.

Marina La Rosa e Alex Belli al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

E cosa dicono i numeri questa volta? Le indicazioni convergono su un nome: Moreno Morello appare come il concorrente più in difficoltà. Secondo i dati raccolti da GF Forum Free, Federica Morello si attesta al primo posto con il 31,34% delle preferenze, seguita da Marina La Rosa con il 29,40% e Guendalina Tavassi con il 25,53%. Moreno chiude la classifica al 13,73%. Altri sondaggi confermano questa tendenza, con percentuali che per l'ex inviato di Striscia la Notizia oscillano tra l'8 e il 15%.

Un risultato che potrebbe stupire, considerando il curriculum televisivo di Moreno. Da anni volto noto del programma satirico di Antonio Ricci, Morello è entrato nella Casa con un bagaglio di popolarità già consolidato. Eppure, qualcosa non ha funzionato come previsto. Forse un carattere percepito come troppo polemico, forse dinamiche non abbastanza incisive, forse semplicemente la concorrenza di personalità più forti o più empatiche. Nel mondo del reality, la notorietà pregressa non è garanzia di salvezza: conta il presente, conta cosa si riesce a costruire dentro quelle quattro mura.

Dall'altra parte dello spettro, la vera sorpresa è Federica Morello. L'ex maestra d'asilo, praticamente sconosciuta al grande pubblico prima dell'ingresso nel programma, sta conquistando una fetta importante di telespettatori. Come è possibile che una non celebrity batta nomi come Marina La Rosa, icona indiscussa della prima edizione del Grande Fratello, o Guendalina Tavassi, personaggio televisivo consolidato?

Grande fratello vip ilary blasi alla conduzione, fonte: Mediaset

Marina La Rosa si conferma comunque solidissima, seconda in tutte le rilevazioni. Anche Guendalina Tavassi può dormire sonni relativamente tranquilli, piazzandosi stabilmente al terzo posto. Certo, il suo carattere diretto e talvolta aggressivo non piace a tutti – Federica Morello l'ha nominata proprio per questo motivo – ma chi la apprezza la sostiene con convinzione. Nel Grande Fratello Vip, polarizzare è meglio che passare inosservati.

Per Federica, Marina, Guendalina e Moreno, l'obiettivo è chiaro: evitare di raggiungere Danto nella lista dei candidati all'eliminazione. Per uno di loro, la strada si fa in salita. Per gli altri tre, un sospiro di sollievo e la possibilità di continuare a giocarsi le proprie carte in un'edizione che, puntata dopo puntata, sta definendo i suoi protagonisti e le sue dinamiche. Il pubblico ha votato, e tra poche ore la sentenza sarà definitiva.

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