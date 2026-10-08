GF Vip, le parole di Moreno possono costargli caro: la madre di Guendalina vuole denunciare

Pubblicazione: 08 ottobre alle 16:07

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello al Grande Fratello Vip ha oltrepassato i confini della Casa più spiata d'Italia. Quello che sembrava un normale confronto da reality si è trasformato in una vicenda destinata a lasciare strascichi ben oltre la fine del programma. Al centro della polemica ci sono alcune pesanti dichiarazioni dell'ex inviato di Striscia la Notizia sulla vita privata della concorrente, parole che hanno spinto la famiglia Tavassi a valutare conseguenze legali.





@StefanAZ9 Due sono le cose: o Moreno verrà eliminato domani oppure ci sarà l'effetto pungiball. Preferirei il secondo caso perché Morello per chi gioca sporco è un sasso nella scarpa 🙂 Ma è difficile, perché chi ha capacità d'analisi di solito piace solo a persone intelligenti #gfvip — MangelaVilo 🇪🇺🇺🇦🇵🇸♀️ (@MangelaVilo) October 8, 2026

, che attraverso i social ha annunciatoper tutelare la figlia. "Quando è troppo è troppo. Il signor Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta", ha scritto la donna, senza mezzi termini. Un messaggio che indica chiaramente la volontà della famiglia di non limitarsi alle dinamiche televisive, ma dio l'avvio di una causa civile. Tuttavia, le parole di Emanuela Fuin non lasciano spazio a interpretazioni:del confronto televisivo, configurandosi come lesive della reputazione di Guendalina.

Ma cosa è successo esattamente nella Casa per provocare una reazione così decisa? La tensione tra i due concorrenti è esplosa durante la puntata del 5 ottobre, ma affonda le radici in osservazioni fatte da Guendalina sul rapporto tra Moreno e un'altra inquilina, Federica Morello. I due avevano instaurato un'amicizia nella Casa, scherzando persino su una presunta parentela dovuta al cognome condiviso. Guendalina aveva però espresso perplessità dopo averli visti dormire nello stesso letto in più occasioni.





@aspide9347 Ragazzi Guendalina non esce... e se non esce ...fatevi una domanda e datevi una risposta...lei si comporta così, perché sa di avere le spalle coperte...anche da chi l'ha fatta entrare in casa🙄🙄🙄lei è la sorella di Tavassi, e compagna bella😁😁😁 — Veronica Botrugno (@VeronicaBotrug) October 8, 2026

coniugale, reagendo con durezza: "Sta insinuando cose gravissime, di una bassezza assoluta. Io amo mia moglie e sono fedele". Ma la risposta dell'ex inviato non si è fermata qui. Nel confessionale, ha rievocato alcuni racconti che, secondo la sua ricostruzione, Guendalina avrebbe condiviso con gli altri concorrenti sulla sua prima partecipazione al Grande Fratello, sedici anni fa.: "Questo racconto lo ha fatto lei a noi. Questo per qualificare qual è il suo comportamento sotto le coperte del Grande Fratello. Vuol dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso"., ma che Moreno ha confermato anche durante la diretta, quando gli sono state mostrate le immagini di quanto detto in confessionale.

Di fronte al filmato, l'ex inviato non ha fatto alcun passo indietro. "Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto. Sono mortificato e chiedo scusa alle donne in ascolto per il suo comportamento", ha dichiarato, ribadendo la propria posizione senza ritrattare. Un atteggiamento che ha ulteriormente infiammato la situazione.



