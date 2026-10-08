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GF Vip, le parole di Moreno possono costargli caro: la madre di Guendalina vuole denunciare

Scontro GF Vip tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello: la famiglia annuncia azioni legali per diffamazione. Le dichiarazioni shock e le conseguenze.

di Andrea Palazzolo
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Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello al Grande Fratello Vip ha oltrepassato i confini della Casa più spiata d'Italia. Quello che sembrava un normale confronto da reality si è trasformato in una vicenda destinata a lasciare strascichi ben oltre la fine del programma. Al centro della polemica ci sono alcune pesanti dichiarazioni dell'ex inviato di Striscia la Notizia sulla vita privata della concorrente, parole che hanno spinto la famiglia Tavassi a valutare conseguenze legali.

A prendere posizione è stata Emanuela Fuin, madre di Guendalina, che attraverso i social ha annunciato l'intenzione di rivolgersi agli avvocati per tutelare la figlia. "Quando è troppo è troppo. Il signor Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta", ha scritto la donna, senza mezzi termini. Un messaggio che indica chiaramente la volontà della famiglia di non limitarsi alle dinamiche televisive, ma di affrontare la questione sul piano giuridico.

Al momento non risulta confermata la presentazione formale di una denuncia o l'avvio di una causa civile. Tuttavia, le parole di Emanuela Fuin non lasciano spazio a interpretazioni: la famiglia ritiene che le affermazioni di Morello abbiano oltrepassato il limite del confronto televisivo, configurandosi come lesive della reputazione di Guendalina.

Ma cosa è successo esattamente nella Casa per provocare una reazione così decisa? La tensione tra i due concorrenti è esplosa durante la puntata del 5 ottobre, ma affonda le radici in osservazioni fatte da Guendalina sul rapporto tra Moreno e un'altra inquilina, Federica Morello. I due avevano instaurato un'amicizia nella Casa, scherzando persino su una presunta parentela dovuta al cognome condiviso. Guendalina aveva però espresso perplessità dopo averli visti dormire nello stesso letto in più occasioni.

Morello ha interpretato quelle osservazioni come un'insinuazione grave sulla propria fedeltà coniugale, reagendo con durezza: "Sta insinuando cose gravissime, di una bassezza assoluta. Io amo mia moglie e sono fedele". Ma la risposta dell'ex inviato non si è fermata qui. Nel confessionale, ha rievocato alcuni racconti che, secondo la sua ricostruzione, Guendalina avrebbe condiviso con gli altri concorrenti sulla sua prima partecipazione al Grande Fratello, sedici anni fa.

Le sue parole sono state inequivocabili: "Questo racconto lo ha fatto lei a noi. Questo per qualificare qual è il suo comportamento sotto le coperte del Grande Fratello. Vuol dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso". Un'affermazione che ha provocato la reazione immediata della Tavassi, ma che Moreno ha confermato anche durante la diretta, quando gli sono state mostrate le immagini di quanto detto in confessionale.

Di fronte al filmato, l'ex inviato non ha fatto alcun passo indietro. "Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto. Sono mortificato e chiedo scusa alle donne in ascolto per il suo comportamento", ha dichiarato, ribadendo la propria posizione senza ritrattare. Un atteggiamento che ha ulteriormente infiammato la situazione.

Oltre alla madre, anche Federico Perna, compagno di Guendalina, ha preso posizione contro Morello. "Si permette di dire certe frasi su mia moglie che vanno oltre il gioco e oltre il reality senza che nessuno lo ferma. Chissà se la moglie ha visto questo video", ha dichiarato pubblicamente, sottolineando come le parole dell'ex inviato abbiano superato i confini delle normali dinamiche di un reality show.

All'interno della Casa, lo scontro ha avuto ripercussioni anche su altri rapporti. Valeria Marini, inizialmente schierata dalla parte di Morello, ha cambiato posizione dopo aver appreso i dettagli delle sue dichiarazioni. La showgirl aveva infatti giudicato sbagliate le insinuazioni di Guendalina sul rapporto tra Moreno e Federica, arrivando persino a nominare l'amica durante una puntata per spingerla a riconoscere il proprio errore.

Se all'interno della Casa il clima resta teso ma ha trovato alcuni momenti di chiarimento, all'esterno la situazione appare più complessa. L'annuncio di Emanuela Fuin apre infatti alla possibilità che le dichiarazioni di Moreno vengano valutate sul piano legale, indipendentemente dalle dinamiche che le hanno provocate. La famiglia della Tavassi ha chiarito di non considerare quanto accaduto una semplice lite da reality, ma un episodio che ha danneggiato la reputazione di Guendalina attraverso affermazioni considerate diffamatorie.

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