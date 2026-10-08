GF Vip, le parole di Moreno possono costargli caro: la madre di Guendalina vuole denunciare
Scontro GF Vip tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello: la famiglia annuncia azioni legali per diffamazione. Le dichiarazioni shock e le conseguenze.
Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello al Grande Fratello Vip ha oltrepassato i confini della Casa più spiata d'Italia. Quello che sembrava un normale confronto da reality si è trasformato in una vicenda destinata a lasciare strascichi ben oltre la fine del programma. Al centro della polemica ci sono alcune pesanti dichiarazioni dell'ex inviato di Striscia la Notizia sulla vita privata della concorrente, parole che hanno spinto la famiglia Tavassi a valutare conseguenze legali.
Al momento non risulta confermata la presentazione formale di una denuncia o l'avvio di una causa civile. Tuttavia, le parole di Emanuela Fuin non lasciano spazio a interpretazioni: la famiglia ritiene che le affermazioni di Morello abbiano oltrepassato il limite del confronto televisivo, configurandosi come lesive della reputazione di Guendalina.
Ma cosa è successo esattamente nella Casa per provocare una reazione così decisa? La tensione tra i due concorrenti è esplosa durante la puntata del 5 ottobre, ma affonda le radici in osservazioni fatte da Guendalina sul rapporto tra Moreno e un'altra inquilina, Federica Morello. I due avevano instaurato un'amicizia nella Casa, scherzando persino su una presunta parentela dovuta al cognome condiviso. Guendalina aveva però espresso perplessità dopo averli visti dormire nello stesso letto in più occasioni.
Le sue parole sono state inequivocabili: "Questo racconto lo ha fatto lei a noi. Questo per qualificare qual è il suo comportamento sotto le coperte del Grande Fratello. Vuol dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso". Un'affermazione che ha provocato la reazione immediata della Tavassi, ma che Moreno ha confermato anche durante la diretta, quando gli sono state mostrate le immagini di quanto detto in confessionale.
Di fronte al filmato, l'ex inviato non ha fatto alcun passo indietro. "Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto. Sono mortificato e chiedo scusa alle donne in ascolto per il suo comportamento", ha dichiarato, ribadendo la propria posizione senza ritrattare. Un atteggiamento che ha ulteriormente infiammato la situazione.
All'interno della Casa, lo scontro ha avuto ripercussioni anche su altri rapporti. Valeria Marini, inizialmente schierata dalla parte di Morello, ha cambiato posizione dopo aver appreso i dettagli delle sue dichiarazioni. La showgirl aveva infatti giudicato sbagliate le insinuazioni di Guendalina sul rapporto tra Moreno e Federica, arrivando persino a nominare l'amica durante una puntata per spingerla a riconoscere il proprio errore.
Se all'interno della Casa il clima resta teso ma ha trovato alcuni momenti di chiarimento, all'esterno la situazione appare più complessa. L'annuncio di Emanuela Fuin apre infatti alla possibilità che le dichiarazioni di Moreno vengano valutate sul piano legale, indipendentemente dalle dinamiche che le hanno provocate. La famiglia della Tavassi ha chiarito di non considerare quanto accaduto una semplice lite da reality, ma un episodio che ha danneggiato la reputazione di Guendalina attraverso affermazioni considerate diffamatorie.