Harry Potter: la serie avrà un budget complessivo di quasi 2 miliardi di dollari, cosa significa?

Pubblicazione: 11 ottobre alle 16:38

Con la scelta dei nuovi Harry, Ron e Hermione in corso, il Times ha pubblicato un approfondimento sulla serie televisiva di Harry Potter che arriverà tra il 2026 e il 2027 su HBO e Max.

All'interno del pezzo il giornale svela a quanto dovrebbe ammontare il budget di tutto il progetto per sette stagioni, ovvero a ben 1,96 miliardi di dollari (1,5 miliardi di sterline).

Si tratta di una cifra superiore a quella impiegata per tutta la saga cinematografica (1,2 miliardi), ma a buon diritto visto che il quantitativo in ore di materiale televisivo sarà decisamente superiore alla controparte in celluloide. Il budget per episodio sarà quindi superiore ai circa(in realtà poco poco meno) impiegati per la serie HBO, la cui prima stagione contava dieci episodi e costata quindi circa

Facendo due calcoli, ogni stagione dovrebbe avere un budget di 280 milioni di dollari, per un costo a episodio compreso tra i 28 e i 35 milioni a seconda del numero episodi (ragionevolmente tra gli 8 e i 10, ma nessuno si è ancora pronunciato in proposito).

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nel primo film di Harry Potter

Come stanno andando i provini?

Come noto, le candidature per i nuovi volti di Harry, Hermione e Ron sono aperte fino al 31 ottobre. La direttrice del casting che si sta occupando di rispondere alle richieste è Lucy Bevan, responsabile di film come Barbie e Matilda: The Musical, impegnata nelle ricerche assieme a Emily Brockmann.

"È nota per il cast di film bellissimi" ha commentato un agente a proposito di Bevan. "Il suo stile è moderno ma non troppo patinato. Mi hanno detto che vuole delle Hermione stravaganti, non cerca bambine di una bellezza convenzionale".

Nell'annuncio del mese scorso si leggeva che i responsabili del casting avrebbero valutato bambini tra i 9 e gli 11 anni. Visto che gli attori saranno impegnati per una decina d'anni sul set, è stato necessario puntare molto in basso con l'età, perciò saranno favoriti tutti coloro che sembrano più giovani della loro età effettiva.

Assomigliare ai protagonisti del romanzo, intanto, non basterà. "Abbiamo tante persone che dicono: 'Oh, mio figlio assomiglia a Ron Weasley' e alla fine è soltanto un bambino dai capelli rossi a caso" ha commentato un altro agente. "A volte i genitori fraintendono le indicazioni e credono che basti avere l'aspetto giusto. [...] Solo perché un bambino è biondo, non vuol dire che sia Draco Malfoy. Tutto dipende da altri fattori, e cioè se un bambino ha le caratteristiche innate di Harry, Hermione o Ron".

Cos'è che cercano, allora? "La verità e la sincerità" ha spiegato Nicola Tasker, co-fondatrice e agente di Hero Talent Group. "È molto raro nei bambini, ma alcuni hanno la capacità di guardare gli altri attori negli occhi e dire le cose come se ci credessero veramente. Non fanno finta, non cambiano tono o voce, parlano sinceramente e basta. Incarnano il personaggio con ogni cellula del corpo".

Le ricerche sono in corso in tutto il Regno Unito e anche in Irlanda, e si prevede che entro fine ottobre decine di migliaia di bambini saranno oggetto di valutazione, un aspetto che scredita presunte voci di corridoio secondo cui il trio sarebbe già stato scelto.