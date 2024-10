Heartstopper: secondo Alice Oseman la stagione 4 sarà l'ultima, se la serie verrà rinnovata

Pubblicazione: 17 ottobre alle 20:22

La quarta stagione di Heartstopper sarà probabilmente l'ultima. A rivelarlo è l'autrice della graphic novel e produttrice della serie Alice Oseman, che in un'intervista ha spiegato di confidare in un rinnovo, ma che se dovesse arrivare sarà decisamente l'ultimo.

Oseman aveva affrontato l'argomento già in un'intervista su Tudum, in cui aveva spiegato che "per quanto io — e tutti gli altri — desideriamo che l’ultima parte arrivi sullo schermo il prima possibile, ci sono molti fattori in gioco che rendono difficile concretizzare qualcosa. Ma stiamo facendo del nostro meglio e faremo sapere ai fan non appena potremo. Credo che gli spettatori della serie sappiano, spero, che sono molto aperta e onesta online riguardo al processo e a ciò che sta succedendo con la produzione. Quindi, ovviamente, condividerò tutto quando potrò — ma per ora è tutto ciò che posso dire.”

Ora, partecipando al podcast I've Never Said This Before assieme a Patrick Walters, l'autrice ha confermato definitivamente che l'eventuale quarta stagione concluderà la storia. Il motivo è semplice: Oseman fatica a lavorare contemporaneamente alla graphic novel e alla serie tv, e vorrebbe dedicare del tempo a sviluppare anche altri progetti.

Potete vedere il video estratto qui sotto (il podcast completo uscirà il 22 ottobre):