Il bambino è scomparso, ma la comunità ha scelto di tacere: non è It, ma un thriller Netflix che ha conquistato tutti

Pubblicazione: 16 giugno alle 10:39

Negli ultimi anni Netflix ha riempito il proprio catalogo di thriller provenienti da ogni parte del mondo. Molti di questi raccontano serial killer, sparizioni e indagini complesse, seguendo schemi ormai familiari agli appassionati del genere. I colori del male: Nero, secondo capitolo della saga polacca tratta dai romanzi di Małgorzata Oliwia Sobczak, parte da un presupposto apparentemente simile. C’è un bambino scomparso, un procuratore incaricato di indagare e una piccola cittadina piena di segreti. Ma il film sceglie una strada diversa: il male che racconta non appartiene a una sola persona.

Quando il procuratore Leopold Bilski arriva nella regione della Casciubia, il trasferimento ha il sapore di una punizione. Dopo gli eventi del primo film, si ritrova lontano dai grandi centri urbani, in una comunità dove tutti si conoscono e dove il passato continua a influenzare il presente.. L’indagine porta infatti alla luce vecchi abusi rimasti senza giustizia e una rete di silenzi che coinvolge persone considerate rispettabili e irreprensibili.

È proprio qui che I colori del male: Nero si distingue dalla maggior parte dei thriller contemporanei. In molti racconti il mistero ruota attorno all’identità del colpevole. Qui, invece, la domanda più importante diventa un’altra: quante persone sapevano e hanno scelto di non intervenire? Il film sposta progressivamente l’attenzione dal singolo criminale all’intero contesto sociale che gli ha permesso di agire indisturbato. Il risultato è una storia molto più amara e disturbante, perché suggerisce che il male prospera soprattutto quando viene ignorato.

Una scena de I colori del Male: Nero (fonte: Netflix)

Anche il titolo assume un significato più profondo. Se il rosso del primo capitolo richiamava la violenza e l’impulsività, il nero rappresenta qualcosa di meno immediato ma più difficile da sradicare. È il colore delle verità nascoste, delle responsabilità sepolte sotto anni di silenzio e delle colpe che una comunità preferisce non affrontare. L’oscurità evocata dal film non appartiene soltanto ai boschi e ai laghi della Casciubia, ma soprattutto alle coscienze dei suoi abitanti.

La scelta dell’ambientazione contribuisce enormemente a questa sensazione. La Casciubia non è il classico scenario turistico che spesso compare nelle produzioni europee. Adrian Panek la trasforma in un luogo sospeso nel tempo, fatto di foreste silenziose, acque immobili e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Il paesaggio diventa quasi un personaggio aggiuntivo, una presenza costante che amplifica il senso di isolamento e alimenta la percezione che alcuni segreti siano rimasti nascosti troppo a lungo.

Il folklore locale gioca un ruolo fondamentale in questa costruzione atmosferica. Leggende, superstizioni e racconti popolari si intrecciano con l’indagine senza mai risultare forzati. Al contrario, contribuiscono a creare un clima in cui le paure ancestrali convivono con quelle più concrete e contemporanee. Il film sfrutta questi elementi per costruire una tensione costante che non deriva soltanto dal mistero investigativo, ma anche dalla sensazione che il territorio stesso custodisca qualcosa di irrisolto.

Una scena de I colori del Male: Nero (fonte: Netflix)

A guidare il racconto c’è ancora una volta Jakub Gierszał nei panni di Leopold Bilski. Rispetto al primo capitolo, il personaggio appare più stanco, disilluso e vulnerabile. Non è l’investigatore geniale che arriva per salvare la situazione, ma un uomo costretto a confrontarsi con i propri errori mentre cerca di ottenere la fiducia di persone che preferirebbero lasciar sepolto il passato. Al suo fianco emerge la figura di Julia Sarman, interpretata da Marianna Zydek, che non si limita a essere una vittima collaterale degli eventi ma diventa una presenza fondamentale nell’evoluzione della storia.

Ciò che rende davvero interessante I colori del male: Nero è la sua capacità di utilizzare gli strumenti del thriller per parlare di responsabilità collettiva. L’indagine, gli interrogatori e i colpi di scena sono importanti, ma rappresentano solo la superficie di un racconto che riflette su come le comunità possano diventare complici quando scelgono di proteggere la propria immagine invece della verità. È una prospettiva che rende il film più vicino a un dramma sociale che a un semplice poliziesco.

In un panorama sempre più affollato di thriller costruiti attorno all’ennesimo serial killer o all’ennesimo enigma da risolvere, I colori del male: Nero trova una propria identità raccontando qualcosa di più inquietante. Non il male come eccezione, ma il male come conseguenza del silenzio. Ed è forse proprio questa consapevolezza a rendere il film così difficile da dimenticare una volta arrivati ai titoli di coda.