Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Sam Heughan sarà nel cast? L'attore lascia un indizio misterioso

Pubblicazione: 02 novembre alle 10:00

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum continua ad arricchirsi di indiscrezioni sul cast, ma questa volta a far parlare è stato direttamente uno degli attori che potrebbero entrare nella Terra di Mezzo. Sam Heughan, conosciuto soprattutto per il ruolo di Jamie Fraser nella serie Outlander, ha infatti rilasciato una dichiarazione decisamente enigmatica sul nuovo film diretto da Andy Serkis. Poche parole che sono bastate per riaccendere le speculazioni dei fan e alimentare l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella produzione. Ma cosa ha detto esattamente l'attore e quale personaggio potrebbe interpretare?

L'occasione è arrivata durante ill, manifestazione letteraria organizzata in Scozia, alla qualeha partecipato lo scorso 4 ottobre. Nel corso dell'incontro, la conversazione si è spostata sull'universo creato dae sul futuro degli adattamenti cinematografici. Quando il moderatore ha suggerito che la saga del Signore degli Anelli potesse aver ormai esaurito le proprie possibilità narrative, l'attore ha mostrato di non essere affatto d'accordo. “No, non è esaurita”, ha risposto Heughan, prima di aggiungere una frase che. “Non voglio rivelare nulla, ma potrei essere stato recentemente in Nuova Zelanda”,

Una risposta apparentemente innocente, ma che assume un significato completamente diverso considerando ciò che sta accadendo proprio in Nuova Zelanda. Le riprese de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sono infatti in corso nel Paese, dove Peter Jackson aveva già realizzato le trilogie cinematografiche del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit. Il nuovo film, diretto e interpretato da Andy Serkis, riporterà gli spettatori nella Terra di Mezzo per raccontare una vicenda ambientata prima degli eventi principali de La Compagnia dell'Anello. La storia sarà incentrata sulla ricerca di Gollum, la creatura che aveva posseduto l'Unico Anello prima che questo finisse nelle mani di Bilbo Baggins. Un inseguimento destinato a coinvolgere personaggi fondamentali della saga, tra cui Gandalf e Aragorn.

Per questo motivo, il riferimento di Sam Heughan alla Nuova Zelanda è stato interpretato da molti fan come un possibile indizio sulla sua presenza nel cast. Il video dell'incontro è stato condiviso il 28 ottobre dall'account The Mellon Heads, un podcast dedicato all'universo di Tolkien, contribuendo a riportare l'attenzione sulla dichiarazione pronunciata alcune settimane prima. Ma è importante chiarire un dettaglio: al momento Sam Heughan non ha confermato ufficialmente di essere stato scelto per Caccia a Gollum. Anche Warner Bros. non ha annunciato la sua partecipazione, e l'attore non ha specificato se la sua eventuale visita in Nuova Zelanda fosse effettivamente collegata al film.

La sua risposta, tuttavia, non è passata inosservata soprattutto perché le voci su un possibile coinvolgimento erano cominciate a circolare già prima dell'incontro al festival. Secondo alcune ricostruzioni riportate dai siti specializzati,, anche se queste informazioni non hanno ricevuto conferme ufficiali. Un altro elemento che ha incuriosito i fan riguarda una particolare iniziativa benefica. Una, raccolta delle lettere dello scrittore britannico, sarebbe stata messa all'asta a sostegno della ALS Network con le firme di diversi artisti legati agli adattamenti delle sue opere.

Secondo quanto segnalato da alcuni account di appassionati, tra i nomi presenti figurerebbe anche quello di Sam Heughan, accanto a quelli di professionisti coinvolti nel nuovo film. Anche in questo caso, però, la presenza di una firma non rappresenta una prova definitiva di un ruolo nella produzione. Si tratta piuttosto di un altro elemento che ha contribuito ad alimentare le discussioni online. E se davvero l'attore di Outlander dovesse entrare nel cast, quale personaggio potrebbe interpretare? Le ipotesi sono diverse, soprattutto perché Caccia a Gollum offrirà l'opportunità di esplorare luoghi e figure della Terra di Mezzo rimasti ai margini delle precedenti trilogie cinematografiche.

Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, fonte: Warner Bros.

Una delle possibilità maggiormente discusse riguarda i Raminghi del Nord, il gruppo di uomini al quale appartiene anche Aragorn. Considerando che il nuovo film racconterà la ricerca di Gollum e parte delle avventure affrontate dal futuro re di Gondor, alcuni fan ritengono che Heughan potrebbe interpretare uno dei suoi compagni. Tra le teorie circolate online c'è anche quella relativa ad Arathorn, il padre di Aragorn, che potrebbe comparire in un eventuale flashback. Altri appassionati hanno invece suggerito il nome di Glorfindel, potente elfo presente nell'opera letteraria di Tolkien. Si tratta naturalmente di semplici ipotesi formulate dal pubblico, senza alcuna indicazione concreta sul fatto che questi personaggi siano effettivamente previsti nella sceneggiatura.

Non è inoltre escluso che, qualora venisse confermato, possa interpretare una figura completamente originale, creata appositamente per il film. Del resto, il progetto non sarà una semplice, ma cercherà di ampliare una parte della storia che nei romanzi viene ricordata senza essere sviluppata attraverso un racconto autonomo.dovrebbe infatti approfondire anche, mostrando nuovi aspetti del suo passato e del rapporto ossessivo con l'Unico Anello. Ma il possibile coinvolgimento di Sam Heughan presenta una curiosità ancora più sorprendente, che rende questa indiscrezione particolarmente significativa.

L'attore ha infatti un legame personale con l'universo di Tolkien che risale addirittura alla sua nascita. Il suo nome, Sam, sarebbe stato scelto dai genitori proprio in riferimento a Samvise Gamgee, uno dei personaggi più amati del Signore degli Anelli e fedele compagno di Frodo durante il viaggio verso il Monte Fato. E non si tratta dell'unico riferimento presente nella sua famiglia. Anche il fratello dell'attore, Cirdan Heughan, porta un nome ispirato alla Terra di Mezzo: Círdan è infatti un antico elfo, conosciuto soprattutto come il Custode dei Porti Grigi. La passione dei genitori per l'opera di Tolkien era quindi molto più di un semplice interesse letterario, e ha finito per influenzare direttamente i nomi dei loro figli.

Durante l'incontro al Wigtown Book Festival, Heughan ha inoltre ricordato di essere cresciuto ascoltando un adattamento radiofonico del Signore degli Anelli, nel quale partecipava anche Ian Holm, l'attore che avrebbe successivamente interpretato Bilbo Baggins nei film di Peter Jackson. Un'esperienza che, secondo il suo racconto, da bambino aveva trovato persino spaventosa. L'eventuale ingresso nel cast di Caccia a Gollum rappresenterebbe quindi un ritorno molto particolare alle passioni della sua infanzia, permettendogli di prendere parte a un universo narrativo che ha accompagnato la sua famiglia per decenni. Il nuovo film di Andy Serkis, intanto, continua a prendere forma.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, fonte: Warner Bros.

L'attore tornerà a interpretare Gollum attraverso la performance capture, mentrepartecipa al progetto come produttore, affiancato dalle storiche collaboratrici. Tra gli interpreti annunciati figurano anche Ian McKellen, destinato a tornare nei panni di Gandalf, e Kate Winslet, il cui ruolo ha già suscitato grande curiosità. Una delle novità più importanti riguarda inoltre Aragorn, il personaggio reso celebre da. Andy Serkis aveva confermato la decisione di affidare il ruolo a un interprete differente, spiegando che la produzione stava cercando un attore adatto a raccontare una fase precedente della vita del personaggio.

Successivamente, il ruolo di Aragorn è stato associato a Jamie Dornan, mentre il cast comprende anche altri interpreti destinati a introdurre nuovi volti nella Terra di Mezzo. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2027, riportando sul grande schermo un universo che continua ad attirare l'interesse del pubblico a oltre vent'anni dall'uscita de Il ritorno del re. Per quanto riguarda Sam Heughan, invece, bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali. La sua frase sulla Nuova Zelanda resta un indizio suggestivo, ma non una conferma del casting. E proprio questa ambiguità rende le sue parole ancora più interessanti: l'attore potrebbe aver semplicemente scherzato con il pubblico, oppure aver lasciato involontariamente trapelare qualcosa che Warner Bros. non è ancora pronta ad annunciare.

In entrambi i casi, il collegamento tra la star di Outlander e il mondo di Tolkien è già sufficiente ad alimentare la curiosità degli appassionati, soprattutto dopo la foto recente riguardante un personaggio molto amato. E se dovesse davvero arrivare una conferma, Sam Heughan potrebbe finalmente entrare nella Terra di Mezzo, il luogo immaginario che aveva ispirato persino il suo nome.