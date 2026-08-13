Il Signore degli Anelli, reunion a sorpresa per i quattro Hobbit dopo 23 anni: la foto emoziona i fan

Pubblicazione: 13 agosto alle 09:15

Un mago non arriva mai in ritardo, e uno hobbit non perde mai l'occasione di condividere un pasto con vecchi amici. Questo celebre motto della saga de Il Signore degli Anelli si è materializzato sabato scorso in un ristorante del Massachusetts, quando i quattro protagonisti della Compagnia dell'Anello si sono ritrovati per una cena improvvisata che ha fatto esplodere di gioia i social media.

hanno posato insieme per una rara fotografia al ristorante, regalando ai fan un momento di. La reunion arriva esattamente ventitré anni dopo l'ultima volta che i quattro attori hanno condiviso il set de, capitolo conclusivo della trilogia diretta dache tra il 2001 e il 2003 ha ridefinito il cinema fantasy mondiale.

Sean Astin, 55 anni, ha condiviso per primo lo scatto su Instagram con una didascalia semplice ma eloquente: "La banda è tutta qui". L'immagine mostra i quattro attori sorridenti, rilassati, visibilmente felici di ritrovarsi. Sono passati oltre due decenni, i capelli sono leggermente più grigi, le rughe raccontano gli anni trascorsi, ma l'affiatamento che li rese indimenticabili come Sam, Frodo, Pipino e Merry sembra intatto.

Poche ore dopo, Dominic Monaghan, 49 anni, ha rincarato la dose pubblicando un selfie più informale che immortalava il quartetto al tavolo, con un dettaglio involontariamente esilarante: una coppia di avventori del ristorante che, seduti al tavolo vicino, si sono inseriti nello scatto in perfetto stile photobomb. "Quattro Mezzuomini. Tre cocktail. Due dessert. UNA fantastica serata di conversazione. Altro in arrivo", ha scritto Monaghan, aggiungendo un ringraziamento alla coppia sullo sfondo per la partecipazione non richiesta ma apprezzata.

Il dettaglio ha scatenato i commenti sui social, con. L'utente Instagram bobdolmo ha scritto: "Quella è mia moglie e io dietro la spalla di Billy. Incredibilmente surreale. Tutti i ragazzi sono stati adorabili. Abbiamo chiacchierato brevemente con loro dopo cena". Immaginate la scena: stai cenando tranquillamente in un ristorante e ti ritrovi circondato dai quattro hobbit più famosi della storia del cinema.. I commenti sotto entrambi i post hanno rivelato quanto profondoper questi attori e per i personaggi che hanno interpretato.

"Il fatto che voi quattro ancora vi vediate è così dannatamente commovente. Questa sì che è una Compagnia", ha scritto un fan. Un altro ha scherzato citando la saga: "E un piatto di anelli di cipolla per riunirli tutti". C'è chi ha immaginato la reazione della hostess del ristorante: "Immagina di essere la cameriera e vedere arrivare i quattro hobbit". La reunion assume un significato ancora più speciale considerando il contesto attuale del franchise tolkeniano. Elijah Wood è infatti in procinto di tornare a vestire i panni di Frodo Baggins nel nuovo film Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, attualmente in produzione e previsto nelle sale il 17 dicembre 2027.

Il progetto vedrà anche il ritorno di Ian McKellen nei panni di Gandalf e Lee Pace come Thranduil, segnando un ritorno ufficiale all'universo della Terra di Mezzo per i protagonisti originali. Non è la prima volta che Wood torna in quel mondo: aveva già fatto un breve cameo ne Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato nel 2012. Ma La Caccia a Gollum rappresenta qualcosa di diverso, un vero e proprio ritorno da protagonista che inevitabilmente riaccende l'entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo. Questa cena improvvisata potrebbe essere stata anche un'occasione per discutere proprio del futuro cinematografico condiviso, oltre che per rivivere i ricordi di un'avventura che ha segnato indelebilmente le loro vite.

Gli anni trascorsi sul set della trilogia originale hanno creato un legame che evidentemente va ben oltre il lavoro professionale. Sebbene oggi i quattro attori appaiano sensibilmente diversi rispetto alle loro versioni "hobbit" – più alti, senza il trucco prostetico per i piedi pelosi, con i segni del tempo sul volto – rimangono inconfondibilmente gli stessi che hanno attraversato la Terra di Mezzo per distruggere l'Anello del Potere e sconfiggere Sauron. Quella trilogia non ha solo generato incassi record e una sfilza di Oscar, ma ha dato vita a un universo espanso fatto di prequel, spinoff e serie televisive come Gli Anelli del Potere. Il legame tra questi attori e i fan rimane straordinariamente vivo. Come ha scritto un utente citando Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien: "Se più di noi apprezzasse cibo, allegria e canzoni più dell'oro accumulato, questo sarebbe un mondo più felice".

Una filosofia che sembra perfettamente incarnata da questa reunion spontanea, lontana dai riflettori ufficiali, semplicemente quattro amici che si ritrovano davanti a qualche cocktail e dessert per condividere conversazioni e risate. La promessa di Monaghan – "Altro in arrivo" – lascia sperare che questa non sia stata solo una cena isolata, ma l'inizio di nuovi capitoli condivisi. Con La Caccia a Gollum all'orizzonte e l'affetto reciproco chiaramente intatto, i fan possono continuare a sognare che la Compagnia, in qualche forma, non si sia mai davvero sciolta.