Incassi Italia: Cattivissimo Me 4 vince per il quarto weekend consecutivo

Pubblicazione: 16 settembre alle 08:30

Weekend poco mosso al box-office italiano, con 4.2 milioni di euro raccolti in quattro giorni e un podio praticamente invariato rispetto a una settimana fa: la differenza è che ieri è stata la prima giornata della nuova edizione di Cinema in festa, iniziativa durante la quale i biglietti del cinema vengono proposti a un prezzo promozionale. Ieri i biglietti staccati sono stati 356 mila, contro i 209 mila del giorno precedente: un buon inizio, anche se molto dipende dai film proposti.

Al primo posto rimane quindi, con un milione di euro e un totale di 15.1 milioni di euro. Subito sotto, tiene bene, con 957 mila euro e un totale di 3.1 milioni di euro. Apre invece al terzo posto, che incassa 419 mila euro e sale a 486 mila euro in cinque giorni.

Quarta posizione per Campo di battaglia, che con 254 mila euro si avvicina lentamente al milione di euro complessivi (855 mila euro). Chiude la top-five It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, con 230 mila euro e un totale di 3.4 milioni di euro.

Incassi Italia weekend 12-15 settembre 2024

Cattivissimo me 4 (Despicable Me 4) - €1.077.242 - tot. €15.164.581 Beetlejuice Beetlejuice - €957.131 - tot. €3.168.802 Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti - €419.017 - tot. €486.456 *5GG Campo di battaglia - €254.766 - tot. €855.781 It Ends With Us – Siamo noi a dire basta - €230.587 - tot. €3.428.702 Come far litigare mamma e papà - €194.058 - tot. €216.292 *5GG L’ultima settimana di settembre - €184.053 - tot. €184.053 *4GG Deadpool & Wolverine - €109.016 - tot. €17.869.910 Madame Clicquot - €102.313 - tot. €118.140 *4GG Il magico mondo di Harold - €70.348 - tot. €70.348 *4GG

Per quanto riguarda le nuove uscite, al sesto posto debutta Come far litigare mamma e papà con 194 mila euro (216 mila euro in cinque giorni), mentre al settimo posto apre L'ultima settimana di settembre con 184 mila euro. Madame Clicquot al nono posto apre con 102 mila euro e Il magico mondo di Harold al decimo incassa 70 mila euro.