John Wick: il regista Chad Stahelski svela come Eva Longoria ha salvato il film

John Wick, il film con star Keanu Reeves, è diventato un successo internazionale, ma ha rischiato di non essere realizzato. A salvare il progetto è stata, forse un po' a sorpresa, Eva Longoria, la star di Desperate Housewives.

Mancava una settimana alle riprese e abbiamo perso quasi 6 milioni di dollari in un deficit di finanziamento. Stavamo finanziando in modo indipendente per ottenere il bond, ma uno degli investitori non è riuscito a raccogliere i soldi in tempo. Io, Keanu e Dave avevamo rinviato, Basil aveva raggiunto il limite massimo delle sue tre carte di credito, avevamo tutti investito ogni cosa, compreso Keanu. Ed eravamo ancora a corto di soldi. Quindi è stata chiusa la produzione.