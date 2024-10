Joker 2, il viaggio al box-office americano parte in salita: gli incassi di venerdì

Pubblicazione: 05 ottobre alle 18:45

Qualche ora fa commentavamo che il punteggio CinemaScore di Joker: Folie À Deux avrebbe quasi certamente avuto un impatto sugli incassi del weekend, e purtroppo il riflesso del passaparola negativo si sta già facendo vedere con i dati di venerdì.

Secondo le stime, il film ha raccolto 20 milioni di dollari nella giornata di venerdì, cifra che include i 7 milioni di dollari incassati alle anteprime di giovedì pomeriggio e di lunedì sera. È quasi la metà di quanto incassònel 2019, che nel suo primo venerdì totalizzò 39.4 milioni di dollari chiudendo poi il weekend a 96 milioni di dollari. È anche un dato nettamente inferiore ai 24.3 milioni die ai 21.6 milioni di, anche se superiore (!) ai 17.3 milioni di

Il viaggio di Joker 2 al box-office americano parte quindi in salita: oltre a un punteggio CinemaScore D (il peggiore di sempre per un cinecomic), il rating R non contribuirà ad ampliare il pubblico nel corso del weekend. Anche se solo qualche mese fa Deadpool & Wolverine, sempre vietato ai minori, non ha avuto questo problema...

Le attuali proiezioni, quindi, parlano di un esordio da 38/40 milioni nel weekend. Vi terremo aggiornati.