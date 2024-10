Joker 2 guida la classifica italiana di sabato 5 ottobre

Pubblicazione: 06 ottobre alle 09:10

Continua, in proporzione rispetto agli Stati Uniti, il buon andamento di Joker: Folie à Deux al box-office italiano. Ieri infatti il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha dominato la classifica raccogliendo altri 1.3 milioni di euro, e sfiorando quindi i 3.8 milioni di euro in quattro giorni: a questo punto, i cinque milioni a fine weekend sembrano una cifra scontata. Il primo film raccolse 6.2 milioni di euro nel suo primo weekend: il calo c'è (anche perché parliamo di 4 giorni contro 5), ma non così netto come negli USA.

Incassi Italia sabato 5 ottobre 2024

JOKER - FOLIE A DEUX: incasso giornaliero € 1.345.727, incasso complessivo € 3.791.101 VERMIGLIO: incasso giornaliero € 182.401, incasso complessivo € 1.035.897 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4): incasso giornaliero € 139.712, incasso complessivo € 17.043.615 BEETLEJUICE BEETLEJUICE: incasso giornaliero € 91.530, incasso complessivo € 4.990.270 IL TEMPO CHE CI VUOLE: incasso giornaliero € 80.006, incasso complessivo € 510.209 TRANSFORMERS ONE: incasso giornaliero € 70.933, incasso complessivo € 663.737 FAMILIA: incasso giornaliero € 63.639, incasso complessivo € 123.968 NEVER LET GO - A UN PASSO DAL MALE: incasso giornaliero € 59.945, incasso complessivo € 422.358 RICOMINCIO DA TAAAC: incasso giornaliero € 33.293, incasso complessivo € 423.641 SPEAK NO EVIL - NON PARLARE CON GLI SCONOSCIUTI: incasso giornaliero € 32.496, incasso complessivo € 1.373.197

Fonte / Cinetel

Seconda posizione per Vermiglio, che con altri 182 mila euro supera il milione di euro complessivi, mentre al quarto posto Cattivissimo Me 4 incassa 139 mila euro e riesce a superare il traguardo dei 17 milioni di euro. Tra le nuove uscite, Familia al settimo posto raccoglie 63 mila euro e sale a 123 mila euro complessivi.