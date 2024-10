Joker 2 vicino ai 5 milioni: gli incassi del weekend 3-6 ottobre in Italia

Pubblicazione: 07 ottobre alle 09:12

Come previsto, è Joker: Folie à Deux a guidare la classifica italiana del weekend, con gli incassi complessivi che per la prima volta in più di un mese tornano a crescere rispetto a un anno fa (oltre 6.5 milioni di euro).

Il confronto con il primo film, uscito nel 2019, rimane invece negativo, anche se il calo è inferiore a quello disastroso degli Stati Uniti (complice anche un giorno in più di sfruttamento:uscì di giovedì,di mercoledì) e l'Italia ha ottenuto uno dei migliori risultati a livello internazionale, battendo anche la Francia. Tra giovedì e domenica la pellicola di Todd Phillips ha raccolto 3.8 milioni di euro, per un totale di 4.7 milioni di euro includendo mercoledì: non sono i 5 milioni che avevamo previsto in questi giorni, principalmente perché la domenica ha visto un calo più accentuato (974 mila euro). Il primo film incassò 6.2 milioni di euro in quattro giorni, arrivando poi a chiudere la sua corsa a 29.6 milioni di euro.

Insomma, è scontato che questo sequel non raggiungerà le vette del film originale, ma non è da escludere che riesca a superare abbondantemente i dieci milioni di euro a fine corsa.

Al secondo posto troviamo, che forte di un ampliamento del numero di copie in cui è distribuito ha incrementato gli incassi raccogliendo quasi mezzo milione di euro, per un totale di 1.2 milioni di euro: un dato sorprendente e incoraggiante per un prodotto come il film di Maura Delpero.

Scende al terzo posto Cattivissimo Me 4, che finalmente cede lo scettro ma grazie ad altri 327 mila euro supera un importante traguardo: 17 milioni di euro complessivi.

Quarta posizione per le anteprime de Il robot selvaggio, che cresce rispetto a una settimana fa e incassa 200 mila euro in due giorni, per un totale di 336 mila euro in due weekend di anteprime. Giovedì uscirà in tutti i cinema.

Chiude la top-five Beetlejuice Beetlejuice, con altri 205 mila euro e un totale ora di cinque milioni di euro.

Tra le nuove uscite, l'unico in top ten si piazza al settimo posto: Familia incassa 181 mila euro in quattro giorni.

Incassi Italia weekend 3-6 ottobre 2024

Joker – Folie à Deux – Incasso weekend: 3.874.557 euro – Totale: 4.768.442 euro Vermiglio – Incasso weekend: 494.655 euro – Totale: 1.230.512 euro Cattivissimo me 4 – Incasso weekend: 327.935 euro – Totale: 17.179.530 euro Il robot selvaggio – Incasso weekend: 206.589 euro – Totale: 336.568 euro (anteprime) Beetlejuice Beetlejuice – Incasso weekend: 205.367 euro – Totale: 5.056.899 euro Il tempo che ci vuole – Incasso weekend: 203.804 euro – Totale: 583.659 euro Familia – Incasso weekend: 181.117 euro – Totale: 196.038 euro Transformers One – Incasso weekend: 165.638 euro – Totale: 728.095 euro Never Let Go – A un passo dal male – Incasso weekend: 145.575 euro – Totale: 461.365 euro Ricomincio da Taaac – Incasso weekend: 79.572 euro – Totale: 446.373 euro