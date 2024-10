Joker 2: weekend disastroso negli Stati Uniti, esordio globale da 121 milioni

Pubblicazione: 06 ottobre alle 18:35

È a dir poco scioccante la performance al box-office di Joker: Folie à Deux, che nel giro di poche settimane è passato dal sembrare un colpo sicuro al botteghino al diventare uno dei tonfi più inaspettati dell'anno. Le reazioni al Festival di Venezia avevano fatto presagire un'accoglienza difficile da parte del pubblico, ma nessuno si aspettava una reazione così respingente da farlo diventare il primo cinecomic a ricevere una D come punteggio CinemaScore all'uscita dei cinema americani. La conseguenza di un passaparola così negativo è stata immediata: dopo l'esordio già inferiore alle aspettative alle anteprime di giovedì (7 milioni), venerdì il film ha limitato il rimbalzo (13.6 milioni), frenando del 16% sabato (11.4 milioni) e perdendo quasi il 30% domenica (8 milioni, ma probabilmente saranno ancora meno). Complessivamente, quindi, il cinecomic ha raccolto 40 milioni di dollari negli Stati Uniti, una cifra molto più bassa delle previsioni già pessimistiche che parlavano di 50/60 milioni di dollari. Il primo Joker, lo ricordiamo, debuttò con 96 milioni di dollari nel 2019. Il dato è inferiore addirittura ai 55 milioni di The Flash e ai 46.1 milioni di The Marvels.

Insomma, per la divisione americana della Warner Bros. sarà un weekend da dimenticare. All'estero le cose sono andate un po' meglio, grazie soprattutto all'Europa (in Italia per esempio il film tiene abbastanza bene). In sei giorni ha raccolto 81.1 milioni di dollari in 70 territori: è comunque poco meno della metà dei 150.8 milioni che incassò il primo film. In tutto, quindi,ha registrato un weekend d'esordio globale da 121.1 milioni di dollari, meno della metà dei 247 milioni del primo film e più in linea con i 110 milioni die i 130 milioni di. È costato circa 200 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti almeno un centinaio di milioni di marketing.

Al secondo posto negli Stati Uniti tiene molto bene Il robot selvaggio, che incassa altri 18.7 milioni di dollari: il film d'animazione DreamWorks sale così a 63.9 milioni di dollari, che diventano 100 in tutto il mondo (ma deve uscire ancora in diversi territori).

Terza posizione per, che con altri 10.3 milioni di dollari sale a 265 milioni di dollari e continua la sua corsa verso Halloween. In tutto il mondo la pellicola di Tim Burton ha superato i 400 milioni di dollari, dimostrandosi un ottimo successo.

Al quarto posto Transformers One incassa altri 5.3 milioni di dollari, salendo a 47 milioni di dollari (quasi 100 l'incasso globale), mentre chiude la top-five Speak No Evil, che incassa 2.8 milioni di dollari e sale a 32 milioni complessivi (67 in tutto il mondo).

Tra le nuove uscite del weekend troviamo White Bird: A Wonder Story, con 1.5 milioni di dollari, mentre all'ottavo posto continua la sua corsa The Substance, prima grande release cinematografica di MUBI, che con altri 1.3 milioni di dollari sfiora i 10 milioni complessivi.

Nelle release limitate, invece, Saturday Night si fa notare con 280 mila dollari in 20 cinema e un'ottima media di 13mila dollari per sala. Complessivamente la pellicola Sony ha già incassato 638 mila dollari, il prossimo weekend uscirà in un numero più ampio di cinema.

Incassi USA - weekend 2-5 ottobre 2024