LEGGI ANCHE – La Snyder Cut sarà un film di 4 ore: la conferma del regista

In attesa di vedere la Snyder Cut disu HBO Max, il regista Zack Snyder ha deciso, come di consueto, di aggiornare i fan del progetto sulla lavorazione.

Sul suo profilo Vero Snyder ha infatti pubblicato online una foto (probabilmente dalla sala del montaggio sonoro) in cui vediamo su uno schermo un frame con Steppenwolf che atterra quello che sembra essere un atlantideo.

Potete vedere il materiale qua sotto:

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: ScreenRant.com, Vero