KAOS: la serie Netflix è stata cancellata dopo una sola stagione

Pubblicazione: 08 ottobre alle 15:35

Netflix ha confermato che la serie KAOS è stata cancellata dopo una sola stagione e la storia si concluderà quindi con gli episodi che sono disponibili in streaming dal 29 agosto.

Nelle puntate, che raccontavano in modo originale e atipico la storia delle divinità greche, Jeff Goldblum aveva la parte di Zeus.

Nel cast dello show c'erano anche Debi Mazar, Janet McTeer, David Thewlis, Aurora Perrineau, Cliff Curtis, Killian Scott, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola e Stanley Townsend.

Cosa raccontava KAOS

Kaos, destinata alla piattaforma di streaming, è stata creata, scritta e prodotta da Charlie Covell (It’s the end of the F*cking World) tramite la casa di produzione Anthem.

Gli eventi erano ambientati nel presente e seguiva come Prometeo cerchi di rovesciare il regno despotico di Zeus. Il re degli dei vive in una villa sul Monte Olimpo e regna sugli umani in modo violento e vendicativo insieme a Era, che si vendica spesso trasformando le amanti del marito in api o altre creature. Prometeo è invece incatenato in eterno e condannato da Zeus a soffrire senza mai morire, venendo inoltre usato come confidente.