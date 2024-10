Kristen Bell ricorda come sono riusciti a inserire un doppio senso in una canzone di Frozen

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:00

Kristen Bell, voce originale di Anna nel franchise di Frozen, rivela la presenza di un doppio senso in una battuta di una delle canzoni del primo film.

La canzone è "Oggi, per la prima volta, "For the First Time in Forever" in lingua originale, in cui Anna festeggia che per la prima volta da tantissimo tempo il castello riapre le porte. In italiano il doppio senso non è presente perché il testo è stato completamente riadattato, ma in lingua originale, a inizio della canzone, è presente la battuta: "Why have a ballroom with no balls?" che si traduce come: "Perché abbiamo una sala da ballo senza balli?" Ma balls, come intuibile, significa anche un'altra cosa in inglese.

Come abbiamo fatto a far passare quella battuta? Dai! È passata un po' in sordina...

Bell ha così commentato:

Per un attimo si è pensato di tagliarla, ma poi abbiamo detto: "Di cosa state parlando? Non è quello il significato. Non fate i pervertiti!

Il doppio senso era stato notato ma, ha spiegato Bell, il team creativo ha convinto tutti che fosse una battuta innocua:

E così la battuta è rimasta.