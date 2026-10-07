La stoccata di Fabio Canino su Noemi Bocchi a Ballando: "Ma chi è questa?"
Fabio Canino critica Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle 2026: "Che lavoro fa?". Polemica sul suo debutto e sul legame con Francesco Totti.
Il debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle 2026 ha acceso un dibattito che va oltre la pista da ballo. Mentre la nuova giuria del programma di Milly Carlucci ha accolto positivamente la sua prima esibizione, è negli studi de La Vita in Diretta che sono emerse le perplessità più pungenti. A sollevarle, senza giri di parole, è stato Fabio Canino, storico giudice del dancing show per ben 17 anni, oggi chiamato a commentare da spettatore uno spettacolo che ha contribuito a rendere iconico.
Su questo punto Fabio Canino ha affondato il colpo, raccogliendo un assist lanciato da Simona Izzo. "È anche il motivo per cui è nel cast di Ballando 2026", aveva osservato la regista riferendosi al legame con Totti. Canino non ha esitato: "Ha ragione, ma che lavoro fa questa signora? Io non la conosco per niente. È la prima esperienza pubblica?".
La domanda, retorica solo in apparenza, mette il dito nella piaga di un fenomeno televisivo ricorrente: l'ingresso nel mondo dello spettacolo attraverso la porta del fidanzato di o parente di, con il successivo tentativo di prendere le distanze da quell'etichetta. "È strano che tutti quelli che entrano come fidanzati di, parenti di, dopo 12 secondi vogliano disconoscere. Fai passare un po' di tempo", ha proseguito Canino, sintetizzando in una battata tagliente quella che molti percepiscono come una contraddizione.
Non tutti in studio hanno condiviso questa lettura. Paola Barale ha offerto una prospettiva diversa, sottolineando il coraggio della scelta di Noemi Bocchi: "È stata molto coraggiosa perché è andata ad affrontare il campo televisivo, dove l'ex moglie del compagno è amatissima. È facile fare il confronto". Un riferimento nemmeno troppo velato a Ilary Blasi, figura televisiva consolidata e amata dal pubblico, la cui presenza mediatica inevitabilmente crea un metro di paragone implicito.
Per ora, le uniche risposte arriveranno dalla pista di Ballando con le Stelle, settimana dopo settimana. Noemi Bocchi avrà modo di raccontarsi, di ballare, di emozionarsi e di confrontarsi con una giuria rinnovata e con un pubblico da conquistare. Se riuscirà a farsi conoscere per quello che è, al di là del cognome del compagno, lo scopriremo solo vivendo. Come ha detto Matano, la sfida è duplice: tecnica ed emotiva, artistica e personale. Ma le critiche che sono state mosse, non solo alla Bocchi, non mancano di certo ed è su quelle che verrà focalizzata maggiore attenzione.