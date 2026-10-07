La stoccata di Fabio Canino su Noemi Bocchi a Ballando: "Ma chi è questa?"

Pubblicazione: 07 ottobre alle 16:58

Il debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle 2026 ha acceso un dibattito che va oltre la pista da ballo. Mentre la nuova giuria del programma di Milly Carlucci ha accolto positivamente la sua prima esibizione, è negli studi de La Vita in Diretta che sono emerse le perplessità più pungenti. A sollevarle, senza giri di parole, è stato Fabio Canino, storico giudice del dancing show per ben 17 anni, oggi chiamato a commentare da spettatore uno spettacolo che ha contribuito a rendere iconico.





e quest'anno new entry nella giuria di Ballando,con diplomazia ma senza troppi giri di parole. "Abbiamo visto un bellissimo ballo, ma abbiamo voglia di sapere di più di lei", ha dichiarato, definendo quella di Bocchi una doppia sfida: "Oltre ad essere performante nel ballo, vedremo se riuscirà a farci davvero conoscere chi è Noemi".Su questo punto, raccogliendo un assist lanciato da Simona Izzo. "È anche il motivo per cui è nel cast di Ballando 2026", aveva osservato la regista: "Ha ragione, ma che lavoro fa questa signora? Io non la conosco per niente. È la prima esperienza pubblica?".

La domanda, retorica solo in apparenza, mette il dito nella piaga di un fenomeno televisivo ricorrente: l'ingresso nel mondo dello spettacolo attraverso la porta del fidanzato di o parente di, con il successivo tentativo di prendere le distanze da quell'etichetta. "È strano che tutti quelli che entrano come fidanzati di, parenti di, dopo 12 secondi vogliano disconoscere. Fai passare un po' di tempo", ha proseguito Canino, sintetizzando in una battata tagliente quella che molti percepiscono come una contraddizione.

Un debutto dal ritmo frenetico e travolgente 🔥 Una sfida decisamente ambiziosa, il samba! In pista #NoemiBocchi e #GiovanniPernice 💃🕺 #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai https://t.co/nl6sA8SkB3 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) October 3, 2026