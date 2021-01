Nonostante avesse promesso di smettere,continua a girare film d’azione. Di recente l’attore è apparso in, ma ne ha già girati altri in cui lo vedremo ancora una volta alle prese con sequenze che mettono a dura prova il suo fisico segnato dagli anni.

Quando, in un’intervista con ET, gli è stato chiesto se ha intenzione di smettere, l’attore ha risposto:

Oh sì, mi sa di sì. Ho 68 anni e mezzo, quest’anno ne faccio 69. Ce ne sono un paio che girerò quest’anno, Covid permettendo, e credo che dopo questi due avrò finito. A meno che non possa apparire con un deambulatore o qualcosa di simile. Ne ho appena finito uno in Australia, dovevo combattere con un ragazzino, un attore adorabile di nome Taylor. Durante il combattimento ho guardato in alto, ero senza fiato e lui era impassibile. Così gli ho chiesto: “Quanti anni hai, Taylor? Lui mi ha risposto “25”. Gli ho detto: “Hai la stessa età del mio figlio maggiore!”.