Lilo & Stitch, Billy Magnussen risponde alle polemiche sul live-action: “Vogliamo celebrare i valori dell’Ohana”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 17:00

Billy Magnussen, che nel live action di Lilo & Stitch interpreterà l’alieno amante delle zanzare, Pleakley, ha parlato del film mentre si trovava sul red carpet di The Franchise.

Ai microfoni di Screen Rant, l’attore ha risposto alle polemiche riguardo la realizzazione del live-action di un classico d’animazione tanto amato, sostenendo che, per progetti realizzati con tanto amore, non ci dovrebbero essere polemiche di alcun tipo:

L’arte è sempre arte, celebriamo insieme le persone che vogliono condividere i valori dell’Ohana. É tutto fatto con amore. Per Quattro mi riguarda, Lilo & Stitch è stato un prodotto davvero importante per tutte quelle persone che sia sentono sole, separate dalle loro comunità e che sono in cerca di connessioni e legami. Perché non dovremmo volere celebrare tutto questo? Perché demolire tutto questo? Davvero non capisco!

Nel film, diretto da Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On) anche Zach Galifianakis, Courtney B. Vance e l’esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo. La pellicola arriverà al cinema nell'estate del 2025!