"Ma è enorme" Avvisato il topo al GF Vip, Federica incredula, la regia censura

Pubblicazione: 09 ottobre alle 11:13

Un ospite inatteso ha fatto irruzione nella Casa del Grande Fratello Vip, e non si tratta di un nuovo concorrente. Da giorni ormai un roditore si aggira tra gli ambienti frequentati dai partecipanti al reality di Canale 5, e questa volta le telecamere della diretta h24 lo hanno catturato in tutta a tutti gli effetti.





IL TOPP CHE PASSA DIETRO A RONCACCIA, VARSI CHE INIZIA AD INDICARLO SEMPRE LORO CHE CON TUTTA LA CALMA DEL MONDO LO GUARDANO☠️ #gfvip https://t.co/b0aFZUjgqS — мαяια🦋 (@immensamenteg) October 8, 2026

ritrae Alessandro Roncaccia seduto in salotto quando, alle sue spalle,correndo verso la cucina per poi sparire in un'altra stanza., che ha immediatamente indicato l'animale richiamando l'attenzione degli altri coinquilini.non si è fatta attendere: "Ma è enorme", ha commentatoNon si tratta di un episodio isolato.nella Casa. Secondo quanto riportato,, questa volta sul patio esterno, seguito da un repentino cambio di inquadratura accompagnato dall'interruzione dell'audio. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha alimentato sospetti tra gli spettatori più attenti.

La diretta televisiva può rimuovere l'immagine dallo schermo con un semplice click in regia, ma il problema concreto rimane. Dietro ogni avvistamento di un roditore si nasconde una questione che va ben oltre il disagio visivo: si tratta di verificare le condizioni igieniche degli ambienti, gestire un'eventuale contaminazione e garantire la sicurezza di chi vive quegli spazi ventiquattro ore su ventiquattro.





Un topo è il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello 🤣🐀 😱 #gfvip #grandefratellovip https://t.co/5j90bFLkep — MondoTV24 (@MondoTV241) October 2, 2026

. I telespettatori hanno sollevato legittimidella Casa più spiata d'Italia e, considerando che gli avvistamenti si stanno moltiplicando, molti utenti si augurano che la produzione intervenga tempestivamente. Main un ambiente abitato e costantemente sotto l'occhio delle telecamere.in un luogo frequentato da persone, la prima necessità non è semplicemente catturare l'animale ma. I Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria statunitense, indicano tra gli elementi dache possano rivelare la presenza stabile di roditori.: individuare il problema prima che i topi si stabiliscano rende infatti molto più semplice controllarlo.

Applicato a un set televisivo abitato come la Casa del Grande Fratello Vip, questo criterio si tradurrebbe in un sopralluogo accurato delle zone interessate dagli avvistamenti, seguito dalla verifica dei locali adiacenti. La posizione in cui l'animale è stato visto e l'eventuale presenza di tracce servirebbero a delimitare l'area sulla quale concentrare i controlli più approfonditi.



