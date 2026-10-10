Marvel annuncia Zodiac, la nuova serie live-action dell'MCU: il primo logo nasconde già alcuni indizi

Pubblicazione: 10 ottobre alle 09:00

Marvel Studios non ha intenzione di abbandonare le serie televisive live-action, nonostante le recenti cancellazioni e i cambiamenti che stanno interessando il suo universo narrativo. A dimostrarlo è arrivato un annuncio direttamente dal New York Comic Con 2026, dove la compagnia ha finalmente confermato l'esistenza di Zodiac, una nuova produzione destinata a Disney+ che promette di esplorare uno degli aspetti più misteriosi dell'universo Marvel. E, oltre al titolo ufficiale, è stata svelata anche la finestra d'uscita.

, come annunciato da Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Television, durante il panel dedicato alle produzioni televisive e animate della compagnia. La serie sarà, una scelta che potrebbe riportare al centro dell'attenzione organizzazioni segrete, complotti e personaggi legati al passato del Marvel Cinematic Universe. Per il momento,ha deciso di mantenere il, evitando di rivelare protagonisti, interpreti e dettagli sulla trama.ha però confermato che le riprese inizieranno a, mentre il processo di selezione del cast prenderà il via già nelle prossime settimane.

Un segnale importante, considerando che fino a poco tempo fa Zodiac era conosciuto soprattutto attraverso indiscrezioni e anticipazioni non ufficiali. Il dirigente ha inoltre spiegato che il progetto avrebbe dovuto rimanere segreto ancora per qualche tempo, prima che le notizie sulla sua esistenza iniziassero a circolare. La presentazione al Comic Con ha quindi rappresentato l'occasione per confermare ufficialmente la serie, pur senza svelarne i dettagli più importanti. “È un thriller di spionaggio”, ha dichiarato Winderbaum, anticipando poi che gli appassionati dei fumetti potrebbero aver già ricevuto qualche indizio su ciò che Marvel sta preparando.

L'elemento più interessante della presentazione è stato infatti il primo logo ufficiale di Zodiac, mostrato durante il panel e successivamente condiviso sui canali social di Marvel Studios. A prima vista potrebbe sembrare soltanto una scelta grafica, ma osservandolo con maggiore attenzione emergono alcuni particolari che potrebbero rivelare la direzione della serie. In particolare, all'interno della lettera A è riconoscibile un riferimento al simbolo dello S.H.I.E.L.D., l'organizzazione di intelligence che ha avuto un ruolo fondamentale nelle prime fasi del Marvel Cinematic Universe.

Fondata nell'universo cinematografico come agenzia incaricata di affrontare minacce straordinarie,è stata a lungo, interpretato da, prima che gli eventi dine provocassero il crollo. La presenza di questo simbolo ha inevitabilmente acceso le speculazioni su un possibile ritorno dell'organizzazione, oppure suche ne raccolga l'eredità. Non esiste tuttavia alcuna conferma ufficiale sul coinvolgimento di, e il riferimento potrebbe avere un significato diverso da quello immaginato dai fan.

Anche un altro dettaglio del logo ha attirato l'attenzione: la lettera O presenta una struttura circolare che alcuni osservatori hanno collegato al reattore Arc di Iron Man, mentre altri vi hanno riconosciuto un richiamo alla simbologia zodiacale utilizzata nei fumetti Marvel. Winderbaum ha volutamente alimentato la curiosità, spiegando che nel logo si nascondono diversi riferimenti che i lettori dei fumetti potrebbero riconoscere, senza però fornire ulteriori spiegazioni, una scelta che sembra perfettamente coerente con la natura di una serie costruita intorno a segreti e operazioni clandestine.

Clark Gregg is seemingly teasing his return as Phil Coulson in ‘ZODIAC’ He shared the logo of the show on his Instagram Story. https://t.co/O7fOG48vbL — Marvel Updates (@marvel_updat3s) October 8, 2026

Ma che cos'è esattamente Zodiac nell'universo Marvel? La risposta è meno semplice di quanto potrebbe sembrare, perché questo nome è stato utilizzato nel corso degli anni per identificare personaggi e organizzazioni differenti. Una delle incarnazioni più conosciute è quella di un'organizzazione criminale i cui membri assumono identità ispirate ai dodici segni zodiacali. Il gruppo ha affrontato diversi supereroi Marvel, compresi gli Avengers, e rappresenta uno degli esempi più particolari delle società segrete presenti nei fumetti della Casa delle Idee.

Esiste però anche, introdotta nell'ambito delle storie legate a, nelle qualiha sviluppato una complessa rete di organizzazioni clandestine, agenti segreti e cospirazioni internazionali. In questo contesto, Zodiac è collegata a una società segreta che affonda le proprie radici nella storia e coinvolge persino una versione decisamente insolita di Leonardo da Vinci. Propriopresentato al New York Comic Con hanno spinto gli appassionati a ipotizzare che Marvel possa prendere ispirazione da questa interpretazione, piuttosto che limitarsi a raccontare le vicende del tradizionale gruppo di criminali.

Naturalmente, non è ancora possibile stabilire quale versione di Zodiac verrà adattata, né se la serie mescolerà elementi provenienti da differenti cicli narrativi. L'unica indicazione concreta riguarda il genere: Marvel ha scelto di presentare il progetto come un thriller di spionaggio, lasciando intendere che le operazioni segrete potrebbero avere un peso maggiore rispetto alle tradizionali battaglie tra supereroi. Un'altra possibilità particolarmente interessante riguarda Agents of S.H.I.E.L.D., la serie televisiva andata in onda dal 2013 al 2020 e dedicata alle missioni dell'agente Phil Coulson e della sua squadra. Nel corso delle sue sette stagioni, la produzione aveva esplorato numerose organizzazioni clandestine, introdotto personaggi come Daisy Johnson e sviluppato una mitologia che si intrecciava con quella dei film Marvel.

Charlie Cox in Daredevil, fonte: Marvel

Da anni, una parte del pubblico spera di rivedere alcuni di quei protagonisti nelle nuove produzioni del MCU. L'annuncio di Zodiac ha inevitabilmente riportato l'attenzione su questa possibilità, soprattutto dopo che Clark Gregg, interprete di Phil Coulson, ha condiviso sui propri social la notizia della nuova serie. Il gesto dell'attore ha alimentato le speranze degli appassionati, ma non costituisce una conferma del suo coinvolgimento. Al momento, infatti, Marvel non ha annunciato alcun ritorno legato ad Agents of S.H.I.E.L.D., e non è nemmeno chiaro se Zodiac avrà collegamenti diretti con gli eventi raccontati nella precedente produzione televisiva. L'annuncio assume un significato ancora più importante se si considera il momento attraversato da Marvel Television, che negli ultimi mesi ha iniziato a riorganizzare la propria offerta su Disney+.

La compagnia ha infatti deciso di non proseguire, nonostante il precedente rinnovo, mentre è stato confermato chesi concluderà con la terza stagione,. Due decisioni che hanno sollevato interrogativi sulla strategia televisiva dello studio e sulla possibilità di continuare a sviluppare progetti live-action dedicati a personaggi meno conosciuti. Condimostra invece di voler continuare a investire in nuove storie, pur cercando apparentemente una direzione diversa rispetto al passato. Il genere spionistico potrebbe rappresentare una soluzione interessante, soprattutto perché consentirebbe di raccontareche non dipende necessariamente dalla presenza costante degli Avengers o da minacce capaci di mettere in pericolo l'intero pianeta.

Nel frattempo, il calendario delle produzioni televisive Marvel prevede anche l'arrivo di VisionQuest, la serie con Paul Bettany che concluderà il percorso narrativo iniziato con WandaVision e proseguito attraverso Agatha All Along. Il progetto debutterà su Disney+ il 14 ottobre 2026, mentre sul fronte dell'animazione sono previsti nuovi episodi di X-Men '97 e Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Per scoprire cosa si nasconde davvero dietro Zodiac bisognerà comunque attendere ancora. L'avvio dei casting nelle prossime settimane potrebbe offrire le prime indicazioni sui personaggi coinvolti, mentre l'inizio delle riprese nella primavera del 2027 permetterà probabilmente di conoscere qualcosa in più sull'ambientazione e sulla storia.

Il debutto è fissato al 2028, ma Marvel non ha ancora comunicato una data precisa, né ha chiarito quale ruolo avrà Zodiac all'interno della serialità televisiva del Marvel Cinematic Universe dopo la conclusione di Daredevil. Per il momento, dunque, resta soprattutto un mistero: quello di una serie che potrebbe riportare lo spionaggio al centro dell'universo Marvel, nascondendo già nel proprio logo gli indizi necessari per comprenderne la vera natura. E se le parole di Brad Winderbaum sono un'indicazione, i lettori dei fumetti potrebbero avere già qualche elemento in più per provare a risolverlo.