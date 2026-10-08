Milly Carlucci, la verità su Selvaggia Lucarelli e la sfida con Maria De Filippi: cosa ha detto

Pubblicazione: 08 ottobre alle 09:51

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata tra conferme, novità e qualche inevitabile confronto con il passato. Al centro dell'attenzione c'è soprattutto la nuova giuria, dopo l'uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, presenza che per anni ha contribuito a rendere particolarmente acceso il programma condotto da Milly Carlucci.

La conduttrice, però, guarda avanti e difende con convinzione le scelte fatte per questa nuova stagione. A partire proprio dal nuovo equilibrio creatosi al tavolo dei giudici:ma sono felicissima della nostra nuova giuria", ha spiegato Carlucci, sottolineando il buon lavoro svolto dal gruppo. L'addio di Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato.

La sua presenza aveva caratterizzato numerose edizioni di Ballando con le Stelle, alimentando discussioni, scontri e momenti diventati spesso virali. Carlucci ha rivelato che, in passato, non è stato semplice riuscire ad avere Lucarelli nel cast del programma. La conduttrice ha raccontato di aver dovuto insistere per portarla a bordo, anche in presenza di alcune resistenze. Un retroscena che restituisce un'immagine diversa del rapporto tra la giornalista e lo storico show di Rai 1.

Oggi, però, la conduttrice preferisce non soffermarsi sulle assenze e considera il cambiamento una possibilità per costruire una nuova identità. L'altro grande tema riguarda gli ascolti televisivi. Anche quest'anno il sabato sera mette di fronte Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales, con Milly Carlucci da una parte e Maria De Filippi dall'altra. Il confronto tra i due programmi continua ad attirare l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, ma Carlucci rifiuta l'idea di trasformare i dati Auditel in una gara sportiva.

, ha dichiarato la conduttrice in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, aggiungendo che entrambe le trasmissioni rappresentano programmi di successo. Una posizione che punta a ridimensionare la tradizionale contrapposizione tra Rai 1 e Canale 5. Per Carlucci, infatti, il risultato più importante resta il rapporto costruito negli anni con il pubblico.

Il cambiamento della giuria potrebbe quindi modificare anche il tono dello show. L'assenza di Lucarelli lascia spazio a nuovi equilibri e a dinamiche ancora tutte da scoprire. La nuova edizione punta così maggiormente sulle esibizioni e sulla componente spettacolare, senza rinunciare agli inevitabili momenti di confronto che fanno parte del DNA di Ballando con le Stelle.

La vera sfida, dunque, non sarà soltanto quella degli ascolti contro Maria De Filippi. Per Milly Carlucci sarà soprattutto capire se il programma riuscirà a mantenere intatta la propria forza dopo una delle modifiche più significative degli ultimi anni. E il pubblico, puntata dopo puntata, avrà l'ultima parola.