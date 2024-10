MONSTERS 3: Ryan Murphy svela il titolo e quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi

Ryan Murphy, intervistato da Collider, ha condiviso alcuni nuovi dettagli della stagione 3 di Monsters, progetto antologico che prossimamente racconterà la storia del serial killer Ed Gein, che sarà interpretato da Charlie Hunnam.

Dopo aver realizzato la stagione sui Menendez, io e Ian stavamo parlando ed eravamo interessati a questa idea 'Da dove inizia il nostro interesse culturale per i serial killer?. Dove e come è iniziato tutto questo?'. In base alle nostre ricerche, il primo che è diventato una celebrità a quel livello è stato Ed.

Il produttore ha sviluppato le nuove puntate insieme a Ian Brennan e ha dichiarato:

La cosa interessante di cui parla lo show è come così tanti villain e così tanta cultura pop si basino su Ed Gein: Psycho, Il Silenzio degli Innocenti, Non aprite quella porta, American Psycho e così via. Ed ha influenzato molte cose negli ultimi 100 anni e sarà davvero interessante lavorare a questa stagione perché pone la domanda: 'Come ci siamo iniziati a interessare così tanto a tutto questo e perché? Dove è iniziato tutto?'.