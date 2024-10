MONSTERS: l'insolita audizione di Nicholas Alexander Chavez per il ruolo di Lyle Menendez

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:05

Trovare gli attori adatti per interpretare i protagonisti di MONSTERS: la storia di Lyle ed Erik Menendez è stata una delle sfide più grandi nella realizzazione di questa serie. Ora Nicholas Alexander Chavez svela i dettagli sulla sua audizione finale, grazie alla quale ha ottenuto la parte di Lyle Menendez. Un'audizione che ha definito diversa da qualsiasi altra esperienza avuta in precedenza:

Di solito, quando vai a un callback, ci sono altre quattro o cinque persone per lo stesso ruolo. Ma eravamo solo io e Cooper [Koch] (interprete di Erik Menendez, ndt). Poi è entrato Ryan Murphy, e non sapevamo chi ci sarebbe stato, quindi è stata una sorpresa totale. Ci hanno fatto sentire a nostro agio. Abbiamo interpretato le scene, e fin da subito ho avuto una forte chimica con Cooper. Due giorni dopo, Ryan ci ha chiamati per dirci che non avrebbe fatto la serie se non avesse potuto farla con noi.

Come artista, è inevitabile provare una sorta di curiosità morbosa per i personaggi che interpreti, e dopo aver vissuto nel personaggio per i sei mesi di riprese, c'è un certo desiderio... Ma ho capito che, come artista, è importante saper lasciar andare i personaggi una volta finito il lavoro. Fa parte del mestiere, e sto cercando di rimanere fedele a questo principio.

Fonte / Variety

Per interpretare un personaggio reale come Lyle Menendez, Chavez si è preparato leggendo, guardando e ascoltando tutto ciò che riguardava i fratelli Menendez e i loro due processi. Ma non ha contattato i fratelli, al contrario di Cooper Koch