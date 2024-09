Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, ecco come è stato realizzato l'episodio 'L'uomo ferito'

Pubblicazione: 30 settembre alle 17:47

Il quinto episodio di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, intitolato L'uomo ferito, ha come totale protagonista Cooper Koch nel ruolo di Erik mentre racconta gli abusi subiti e l'attore ha ora spiegato in che modo è stato girato.

Nei 33 minuti si assiste alla conversazione tra il giovane, accusato dell'omicidio dei genitori insieme al fratello, e il suo avvocato Leslie Abramson (Ari Graynor).

L'interprete dell'avvocato ha spiegato:

L'abbiamo girato otto volte, quattro volte al giorno per due giorni. Avevamo in programma alcune prove. Io e Cooper l'abbiamo provata un paio di volte da soli, solo per dire le battute a voce alta, e poi l'abbiamo fatta in prova. Penso che entrambi abbiamo trascorso così tanto tempo preparando e preoccupandoci così profondamente di quello che avevamo a disposizione e l'abbiamo fatta una volta, poi Michael Eppendahl, il nostro incredibile regista, ha detto: 'Non proviamola, semplicemente giriamola'.

Sono andato da Michael e ho detto: 'Ho bisogno di un po' di aiuto. Devo capire perché non sto sbloccandola, o cosa non sto ottenendo'.

Koch ha ricordato la prova dicendo che è stato un momento meraviglioso, e tutto è andato meglio rispetto a quanto pensasse. I primi due ciak, tuttavia, non sono andati come sperava:

Il filmmaker gli ha consigliato di essere più aperto nei confronti di Ari e a quello che avrebbe detto, aggiungendo di cercare la luce in tutto e provare a difendere i genitori di Erik:

Quello ha realmente aperto tutto. Mi sono sentito benissimo dopo il terzo ciak.

Il lavoro sul set

L'ottava versione della scena è quella che è stata poi usata per la puntata e Graynor ha lodato Cooper sostenendo che è stato straordinario e ogni volta la sequenza era totalmente diversa. L'attrice ha aggiunto:

Penso che entrambi sapessimo che si trattava di un incredibile dono come attori e inoltre quell'episodio era molto più grande rispetto a tutti noi. Volevamo semplicemente mantenere lo spazio per la storia di Erik e per me, come Leslie, modellare quel tipo di ascolto, e amo il fatto che penso glielo conceda.

Koch si è commosso parlando del lavoro compiuto con Graynor:

Il fatto che non si veda il suo volto, si senta solo la sua voce, e lo accompagna attraverso tutto il percorso e mantenga lo spazio per lui, Ari è semplicemente così generosa con le sue performance. Mi dispiace. Mi commuovo ogni volta che parlo di lei.

Ryan Murphy ha aggiunto su quell'episodio che lui e il co-creatore Ian Brennan hanno voluto che Erik raccontasse il suo lato della storia e tutto quello che viene detto si basa su cose che ha detto, scritto, di cui ha parlato, su trascrizioni e altri documenti. Il produttore ha aggiunto:

Quando lo stavamo scrivendo, ho pensato che il modo più potente per farlo fosse di girarlo in un'unica sequenza in modo da non poter distogliere lo sguardo. Semplicemente non potevi guardare altrove.

Durante le riprese non volava una mosca sul set e Murphy ha ribadito:

Entrambi erano così impegnati in ciò di cui stavano parlando e determinati a dare alle vittime di abusi sessuali, si fa per dire, il loro giorno in tribunale.