MONSTERS: Ryan Murphy definisce la serie "la cosa migliore accaduta ai fratelli Menendez negli ultimi 30 anni" e replica alle critiche della famiglia

Pubblicazione: 27 settembre alle 16:15

All'indomani del comunicato dei parenti dei fratelli Menendez contro MOSTRO: la storia di Lyle ed Erik Menendez, il produttore Ryan Murphy replica alle critiche mosse dalla famiglia, che aveva definito la serie "un grottesco shockudrama".

"La reazione della famiglia è prevedibile, nel migliore dei casi", ha affermato Murphy. "Trovo interessante che non diano dettagli su ciò che considerano scioccante. Non ci stiamo inventando nulla, tutto è già stato presentato in passato. Noi siamo i primi a raccontare tutto in un unico contesto. Cosa c’è di grottesco? Tammi Menendez e la famiglia parlano sempre di 'menzogne su menzogne', ma non specificano mai quali siano queste menzogne. Non sostengono nulla."

Murphy ritiene che la serie sia "la cosa migliore accaduta ai fratelli Menendez negli ultimi 30 anni. Ora se ne parla in tutto il mondo. Sta anche per uscire un documentario su di loro, sempre su Netflix. Penso che la cosa interessante sia che si stanno ponendo domande del tipo: 'Dovrebbero avere un nuovo processo? Dovrebbero essere rilasciati? Nella nostra società, è giusto che qualcuno venga condannato a vita? Non esiste possibilità di riabilitazione?' Queste sono domande difficili, e stanno offrendo ai fratelli un nuovo processo davanti all'opinione pubblica. Da quello che vedo, si sta aprendo la possibilità che le prove che sostengono di avere possano essere riesaminate". Secondo lui, se il processo si tenesse oggi i fratelli potrebbero essere condannati per omicidio colposo: "Il secondo processo è stato un'ingiustizia. È assurdo che tutte le prove che sostengono siano state ignorate e non siano state ammesse. È stato un errore. Il comportamento di quei giurati uomini è stato oltraggioso. Molti di loro erano omofobi e si rifiutavano di accettare l’idea che gli abusi sessuali potessero essere subiti da uomini. Questo è scandaloso. Se ci sono nuove prove, dovrebbero essere ascoltate. E personalmente non credo che qualcuno debba trascorrere tutta la vita in prigione".

A differenza di uno dei protagonisti, Cooper Koch , Murphy ha detto di non aver mai contattato i fratelli Menendez: "Non ho alcun interesse a parlare con loro. È positivo che Cooper abbia stabilito un contatto con loro, e sono molto vicino, ovviamente, a Kim Kardashian, che ha parlato con loro. Amo Kim e credo che stia facendo un'opera divina. Credo nella riforma carceraria e in tutto ciò in cui crede lei. Non saprei cosa dire ai fratelli. Cosa dovrei chiedergli? Conosco già la loro prospettiva. Credo nella giustizia, ma non credo nel far parte di quella macchina. Non è il mio lavoro. Il mio compito, come artista, era raccontare una prospettiva in una storia particolare. Penso di averlo fatto, ma auguro loro il meglio".