MONSTERS, la famiglia Menendez contro Ryan Murphy e Netflix: "Grottesco shockudrama"

I parenti di Erik e Lyle Menendez hanno rilasciato giovedì una dichiarazione congiunta esprimendo sostegno nei confronti dei fratelli e condannando la serie MONSTERS di Ryan Murphy e Ian Brennan, e definendola uno "shockudrama".

Siamo praticamente l'intera famiglia allargata di Erik e Lyle Menendez. Siamo in 24 e oggi vogliamo far sapere al mondo che supportiamo Erik e Lyle. Preghiamo individualmente e collettivamente per la loro liberazione dopo 35 anni di prigione. Li conosciamo, li amiamo e li vogliamo a casa con noi.

La distruzione della reputazione di Erik e Lyle, che sono i nostri nipoti e cugini, sotto la copertura di una 'narrazione' è ripugnante. Conosciamo questi uomini. Siamo cresciuti con loro fin da quando erano bambini. Li amiamo siamo vicini a loro anche oggi. Sappiamo anche cosa è successo nella loro casa e le vite incredibilmente sconvolgenti che hanno vissuto. Diversi di noi sono stati testimoni oculari di molte atrocità a cui nessuno dovrebbe mai assistere.

È triste che Ryan Murphy, Netflix e tutti coloro coinvolti in questa serie non comprendano l'impatto di anni di abusi fisici, emotivi e sessuali. Forse, alla fine, Monsters riguarda solo Ryan Murphy.