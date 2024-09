MONSTERS, l'incontro tra i fratelli Menendez e il protagonista Cooper Koch: "Li ho abbracciati, meritano un nuovo processo"

Pubblicazione: 26 settembre alle 17:52

L'incontro tra il protagonista di MONSTERS: la storia di Lyle ed Erik Menendez, Cooper Koch, e il vero Erik Menendez avvenuto sabato scorso in un penitenziario di San Diego non è stato il primo contatto tra i due.

Ho avuto una conversazione davvero bella con lui e gli ho detto che credo nella sua versione e che ho fatto tutto il possibile, come attore, per difenderlo e rappresentarlo nel modo più autentico possibile, e penso che la serie faccia un ottimo lavoro nel rappresentarlo. Abbiamo avuto una conversazione molto piacevole. Abbiamo parlato di altre cose, come il fatto che ho frequentato la Calabasas High School, che è la scuola che ha frequentato lui quando si è trasferito per la prima volta in California. Mio padre si è diplomato alla Beverly Hills High School l'anno prima che Erik arrivasse lì. Abbiamo tutte queste strane coincidenze in comune...

L'attore ha rivelato a Variety di aver parlato con Menendez al telefono la sera prima del debutto della serie su Netflix:

Gli ho detto che ha perfettamente senso che tu ti senta così. Non riesco a immaginare come sarebbe avere la parte peggiore della tua vita, un evento così traumatico e tragico, trasmesso in televisione davanti a milioni di persone in una drammatizzazione hollywoodiana. Gli ho semplicemente detto: 'Capisco, lo comprendo, e sono dalla tua parte'.

Koch è poi entrato nel dettaglio dell'incontro avvenuto sabato, spiegando di aver parlato con Menendez della sua dura reazione nei confronti della serie, espressa attraverso una dichiarazione pubblicata da sua moglie sui social:

Koch ha visitato il Richard J. Donovan Correctional Facility il 21 settembre per discutere della riforma carceraria con i detenuti: con lui c'erano Kim Kardashian (promotrice dell'iniziativa), sua madre Kris Jenner e la sorella Khloé Kardashian. Appena ha visto Menendez, i due si sono abbracciati:

Ci siamo guardati e ci siamo subito abbracciati. È stato così gentile. Anche Lyle... ho potuto abbracciare entrambi e stare semplicemente con loro. Sono persone davvero rispettabili. Hanno fatto molto nel loro carcere. Erik insegna meditazione e corsi di oratoria, e stanno portando avanti il progetto Greenspace per migliorare gli spazi del carcere. È stato semplicemente incredibile.

L'attore sostiene che i due fratelli, che stanno scontando una condanna a vita senza possibilità di libertà condizionale per l'omicidio di primo grado dei loro genitori avvenuto nel 1989, meritino un nuovo processo:

Hanno commesso il crimine quando avevano 18 e 21 anni, e all'epoca era davvero difficile per le persone credere che potesse esistere un abuso sessuale tra maschi, soprattutto tra padre e figlio. Era davvero difficile per la gente capire che la storia che stavano raccontando era vera, e la teoria secondo cui avrebbero ucciso i loro genitori per soldi è semplicemente assurda. Ma era più facile per le persone, all'epoca, accettare quella versione. Ora, dopo 35 anni, abbiamo molte più prove di abusi sessuali su minori e abusi sessuali tra maschi, e penso che meritino davvero un nuovo processo. E inoltre, durante il secondo processo, non hanno potuto utilizzare le accuse di abuso sessuale. Spero davvero che possano ottenere la libertà condizionale e vivere una vita fantastica."