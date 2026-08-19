Morgan Freeman è il cattivo in questo nuovo thriller d'azione su Prime Video con Luke Hemsworth

Pubblicazione: 19 agosto alle 17:00

Vedere Morgan Freeman nei panni del villain non è esattamente una novità per chi segue da vicino la sua carriera, ma ogni volta che l'attore premio Oscar sceglie di interpretare il lato oscuro dello schermo, l'evento merita attenzione. In Gunner, il nuovo thriller d'azione disponibile su Prime VIdeo, Freeman veste i panni di Kendrick Ryker, un boss criminale imprigionato a capo di un impero della droga. Ad affrontarlo, Luke Hemsworth nel ruolo del protagonista, il colonnello Lee Gunner. La trama segue le vicende di Lee Gunner, veterano di guerra che decide di organizzare una gita in campeggio con i suoi due figli e lo zio Jon, nel tentativo di ricostruire un rapporto logorato da anni trascorsi sui campi di battaglia.

, innescando un'esplosione che attira l'attenzione di una violenta gang di motociclisti coinvolta in traffici di droga su larga scala. I criminali, però, non sanno con chi hanno a che fare.. Mentre i membri della gang cadono uno dopo l'altro, la situazione precipita quando i ragazzi, cercando aiuto, finiscono nelle mani di Dobbs, figlio del boss Kendric Ryker. A quel punto per il colonnello inizia una missione senza esclusione di colpi per riportare a casa i suoi figli, in una escalation che porta a un confronto finale con Ryker stesso.

Luke Hemsworth, conosciuto principalmente per il ruolo di Ashley Stubbs nella serie HBO Westworld e per la sua recente partecipazione in Next Goal Wins, si trova qui a interpretare un personaggio che richiede presenza fisica e intensità emotiva. Il fratello meno celebre dei più famosi Chris e Liam Hemsworth ha costruito negli anni una carriera solida, spesso lontana dai riflettori più accesi ma costante nelle scelte. Gunner rappresenta per lui l'opportunità di portare sulle spalle un film d'azione, dimostrando di poter gestire scene ad alta tensione e sequenze di combattimento complesse. Morgan Freeman porta invece in dote la sua inconfondibile autorevolezza.

Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni e include pietre miliari del cinema come Le ali della libertà, Seven e Million Dollar Baby, per il quale ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista, Freeman sa come rendere memorabile anche un villain. La sua voce profonda e la capacità di trasmettere minaccia senza dover alzare il tono sono armi che pochi attori possiedono con tale efficacia. Nel ruolo di Kendric Ryker, un boss della droga che orchestra le sue mosse criminali persino dal carcere, Freeman regala uno degli antagonisti più carismatici della stagione action estiva.



Gunner si inserisce in un filone consolidato del cinema d'azione: quello del protagonista con un passato militare che si ritrova a combattere contro organizzazioni criminali per proteggere la propria famiglia. È una formula che funziona perché tocca corde emotive universali e permette di giustificare sequenze action spettacolari attraverso competenze acquisite sul campo di battaglia. Il veterano di guerra che diventa giustiziere solitario è un archetipo radicato nell'immaginario cinematografico, da Rambo in poi, e continua a trovare nuove declinazioni.