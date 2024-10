NCIS: Tony & Ziva, Cote de Pablo e Michael Weatherly hanno presentato le prime clip

Pubblicazione: 22 ottobre alle 18:22

Cote de Pablo e Michael Weatherly hanno presentato all'evento MIPCOM in programma a Cannes la nuova serie NCIS: Tony & Ziva, introducendo due clip inedite.

Nel primo video che è stato mostrato in anteprima, di cui sono state condivise online solo le descrizioni, Anthony DiNozzo sta saltando sui cofani delle auto mentre sta discutendo con Ziva. La scena si svolge a Parigi, dove la coppia sta vivendo insieme alla figlia, Tali.

La serie prenderà infatti il via quando la compagnia esperta in sicurezza di Tony viene attaccata e i due agenti devono iniziare una fuga in giro per l'Europa.

In un video presentato Ziva dice inoltre alla figlia: "Se qualcuno cerca di farci del male, lo abbiamo pianificato".

Dan Cohen, responsabile delle licenze di Paramount Global e presidente di Republic Pictures, ha voluto ricordare il successo del franchise:

Ricordatevi che ci sono 1.000 episodi, abbiamo guadagnato oltre 4 miliardi e mezzo di dollari grazie alle licenze di NCIS.

Cote ha sottolineato:

Non abbiamo visto questi personaggi dal 2013 e penso che i fan abbiano sempre voluto scoprire cosa è accaduto a loro due. Durante la nostra prima stagione scopriremo molto di quello che è successo.

Weatherly ha aggiunto che non aveva idea vhe i personaggi sarebbero rimasti sugli schermi per oltre 20 anni e il nuovo spinoff avrà un'atmosfera "internazionale e globale".