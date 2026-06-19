"Non ce lo aspettavamo": una star di The Boroughs commenta con rammarico la cancellazione della serie

Pubblicazione: 19 giugno alle 14:59

I fratelli Duffer potrebbero aver regalato a Netflix uno dei suoi successi più clamorosi con Stranger Things, ma il loro ultimo progetto ha avuto un destino decisamente meno fortunato. The Boroughs, la nuova serie soprannaturale ambientata in una comunità di pensionati, è stata cancellata dopo una sola stagione, lasciando cast e fan completamente spiazzati dalla decisione.



La notizia ha colpito duramente il team di produzione, soprattutto considerando che lo show continua a registrare numeri di visualizzazione solidi sulla piattaforma. Geena Davis, che interpreta Renee, un'ex manager musicale che vive nella comunità al centro della narrazione, ha condiviso le sue riflessioni sincere sulla cancellazione in un'intervista con The Hollywood Reporter.



L'attrice premio Oscar ha rivelato che la squadra è rimasta scioccata dall'annuncio, specialmente dato che The Boroughs continua a performare bene su Netflix dopo il debutto del 21 maggio. "Fortunatamente i produttori, che sono diventati nostri carissimi amici, hanno potuto informarci prima che la notizia diventasse pubblica, e siamo tutti terribilmente delusi", ha spiegato Davis.

Ciò che rende la cancellazione particolarmente sorprendente è il tempismo. La serie risulta ancora nella top 10 di Netflix mentre arriva l'annuncio dello stop definitivo. "Onestamente, non so cosa sia successo" ha ammesso l'attrice. "Penso sia piuttosto raro che uno show non venga rinnovato e che venga annunciata la cancellazione mentre è ancora nella top 10. Non ce lo aspettavamo".



The Boroughs, creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews con i fratelli Duffer nel ruolo di produttori esecutivi, è stata descritta come una sorta di Stranger Things con protagonisti anziani invece di adolescenti. La serie seguiva un gruppo di improbabili eroi che si uniscono per contrastare una presenza soprannaturale che minaccia la loro tranquilla comunità. Nel cast, insieme a Davis, figuravano nomi di peso come Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters e Carlos Miranda.



Una scelta narrativa dei creatori potrebbe però offrire una magra consolazione ai fan delusi. Davis ha rivelato che Addiss e Matthews avevano ricevuto un consiglio prezioso fin dall'inizio: rendere ogni stagione una storia autoconclusiva. "I creatori ci hanno detto fin dal principio che la serie non avrebbe avuto un finale in sospeso alla fine della prima stagione, che qualcuno aveva consigliato loro: 'Falla come una cosa a sé stante. E se torni a farne un'altra annata, falla anch'essa a sé stante.' E l'abbiamo davvero fatto".

La prima stagione si conclude quindi con una narrazione completa, anche se con un piccolo accenno al fatto che forse non tutto è risolto definitivamente. "Se l'avessimo realizzata come una miniserie, sarebbe stata un grande successo e tutti sarebbero felici". ha commentato Davis con una punta di rammarico.



La serie potrebbe trovare una seconda vita altrove, come è successo ad altre serie cancellate in passato? Davis si è mostrata aperta all'idea ma scettica sulle reali possibilità. "Non so se Netflix lo permetta", ha affermato. "Starei completamente tirando a indovinare sul fatto che l'abbiano mai consentito. Ho la sensazione, probabilmente no".



La cancellazione di The Boroughs fa parte di un trend più ampio di Netflix, che negli ultimi anni ha mostrato una tolleranza sempre più ridotta verso serie che non raggiungono immediatamente numeri stratosferici, indipendentemente dalla qualità o dal potenziale di crescita. Anche show con performance discrete vengono tagliati senza appello, in una strategia che privilegia il lancio continuo di nuovi titoli piuttosto che la coltivazione paziente di narrazioni a lungo termine.