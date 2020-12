La registaè al centro dell’attenzione mediatica in questi giorni: innanzitutto perché tra pochi giorniuscirà nei cinema e su HBO Max negli Stati Uniti (il 15 dicembre si terrà la premiére online del film), poi perché ieri è stata annunciata come regista del nuovo film di Star Wars Rogue Squadron

Viene anche chiamata in causa per via della decisione della Warner Bros di lanciare l’intero listino del 2021 in contemporanea al cinema e in streaming. Nel caso di Wonder Woman 1984, infatti, la regista e i talent sono stati inclusi nella decisione (e lautamente compensati in anticipo), mentre la major ora è nell’occhio del ciclone per aver annunciato la strategia del 2021 senza consultarsi con nessuna delle persone coinvolte nei 17 film. Questo sta causando molte reazioni, tra cui quella molto dura di Christopher Nolan, e in una nuova intervista con la CNN Patty Jenkins ammette di essere d’accordo con il collega:

Sono d’accordo con Chris. Non penso sia una modalità grandiosa per il futuro del cinema, quando il Covid sarà passato. Tuttavia, nel caso del nostro film le cose sono andate diversamente. La situazione è diversa, ci troviamo nel picco della pandemia in questo momento, ci sono persone che soffrono e fanno una grande fatica, la decisione nel nostro caso era aspettare o farlo uscire. In questo caso, e solo in questo momento storico, sono felice di questa possibilità. Prima di tutto perché sono una regista che vuole condividere esperienze con l’umanità, vivere il momento comune della condivisione di qualcosa. Adoro quando questo può capitare al cinema, ma quest’anno mi commuove il fatto che possa capitare nelle case delle persone, quando non possono uscire di casa, oppure nei cinema nei luoghi in cui è possibile farlo. Per me è straordinario poter dire che il nostro film uscirà in questo momento, nonostante tutto quello che sta capitando. Sono d’accordo con Christopher Nolan, tornerò subito a sostenere l’industria cinematografica e la sala. Io faccio film pensati per la sala cinematografica.

La Jenkins ha commentato anche su Variety la decisione della Warner Bros di non consultare i vari partner quando ha preso la decisione di mettere l’intero listino al cinema e in streaming:

Quando tutti gli studios iniziano a fare la stessa cosa, ti viene da pensare: perché non differenziarci in qualche modo? In questo caso, penso che ciò che accadrà sia… che alcune case di distribuzione saranno furbe abbastanza da non seguire l’onda, e tutti i grandi registi le seguiranno. I cinema favoriranno queste case di distribuzione. Al momento, se altri studios dovessero annunciare di voler adottare una strategia di distribuzione in contemporanea al cinema e in streaming, tutti i registi decideranno di lavorare con gli studios che gli prometteranno di non fare così e favorire invece la sala.

Rogue Squadron è uno dei film che la Disney ha confermato di sviluppare pensando esclusivamente all’uscita cinematografica.