Peaky Blinders: Stephen Graham conferma che farà parte del cast del film

Pubblicazione: 10 ottobre alle 17:59

Nel cast del film di Peaky Blinders, prodotto grazie alla collaborazione tra Netflix e BBC, ci sarà anche Stephen Graham.

L'attore, sul red carpet del London Film Festival, ha confermato che il progetto sequel della serie sarà il suo prossimo impegno prima di iniziare le riprese di Deliver Me From Nowhere, il lungometraggio biografico su Bruce Springsteen in cui avrà la parte del padre della star della musica.

Rispondendo alle domande di Deadline, Stephen ha sottolineato che non vede l'ora di rivedere gli altri membri del cast della serie di Steven Knight in cui ha interpretato durante la sesta, e ultima, stagione la parte di Hayden Stagg.

Tra gli interpreti già confermati nel film di Peaky Blinders ci sono il protagonista Cillian Murphy, Tim Roth, Rebecca Ferguson e Barry Keoghan.

La storia sarà ambientata durante la seconda Guerra Mondiale. Lo script è firmato da Knight, coinvolto anche come produttore insieme a Caryn Mandabach, Murphy e Guy Heeley.