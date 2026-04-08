Pizza Movie, trama e cast del film e perché dovreste vederlo su Disney+

Pubblicazione: 08 aprile alle 14:05

Se il titolo vi sembra assurdo, è perché Pizza Movie vuole esserlo fino in fondo. La nuova commedia con Gaten Matarazzo segna un cambio di passo per l’attore di Stranger Things, portandolo in un progetto completamente fuori dagli schemi. Diretto dal duo Brian McElhaney e Nick Kocher, il film nasce con un obiettivo chiaro: trasformare una storia semplice in un’esperienza comica caotica, imprevedibile e volutamente “sbagliata”. Il risultato è un’opera che divide, ma che riesce a farsi notare proprio per il suo stile sopra le righe. Scopriamo in questo articolo perché dovreste vederlo su Disney+ (è disponibile dal 3 Aprile).

La trama parte da una situazione, due studenti universitari emarginati e considerati “sfigati” dai compagni, trascorrono l’ennesima serata chiusi nella loro stanza per evitare prese in giro e isolamento sociale. Tutto cambia quando trovanolasciata da un vecchio inquilino. Dopo averle assunte senza sapere cosa siano, si ritrovano catapultatie sempre più fuori controllo. Da quel momento, il loro unico obiettivo diventa recuperare una pizza appena ordinata, convinti che sia l’unico modo per “”. Una missione semplice che si trasforma in

Il film costruisce il suo ritmo su una sequenza continua di gag e situazioni surreali: scambi di corpo, loop temporali, visioni grottesche, numeri musicali improbabili e cambi improvvisi di realtà. La sceneggiatura non cerca coerenza, ma velocità e impatto, formando una commedia che funziona per accumulo, dove anche le battute che non funzionano vengono subito sostituite da altre, in un flusso continuo. Questo approccio riflette chiaramente l’origine dei registi, legata alla comicità breve e agli sketch.

Uno degli elementi più riusciti è la coppia protagonista. Gaten Matarazzo porta sullo schermo un personaggio energico e trascinante, mentre Sean Giambrone rappresenta il lato più ingenuo e impacciato del duo. La loro chimica è il vero motore del film e riesce a tenere insieme anche le parti più caotiche. Accanto a loro troviamo Lulu Wilson, Peyton Elizabeth Lee, Sarah Sherman e altri volti noti, oltre a un cameo vocale sorprendente di Daniel Radcliffe.

Dal punto di vista narrativo,non punta su una storia tradizionale. Esiste un filo conduttore — lae un conflitto con il responsabile del dormitorio — ma tutto passa in secondo piano rispetto al flusso di situazioni assurde. Anche gli elementi più, come una possibile storia d’amore, vengono accennati e poi volutamente abbandonati. Il messaggio finale, se così si può chiamare, è quasi ironico: dopo, i protagonisti imparano semplicemente a non uscire dalla

Perché vederlo su Disney+ (anche se non si è fan di Stranger Things)? Proprio perché è un film perfetto per lo streaming. La durata contenuta (circa 97 minuti), il ritmo veloce e l’umorismo immediato lo rendono ideale per una visione leggera, senza impegno. Inoltre, rappresenta bene una nuova tendenza del cinema contemporaneo: prodotti pensati per intrattenere rapidamente, con uno stile vicino ai linguaggi digitali e ai social.

Pizza Movie, fonte: Disney

C’è anche un aspetto interessante da osservare: Pizza Movie prova a reinventare la classica “commedia da sballo” per una generazione diversa, meno legata agli eccessi del passato ma più abituata a contenuti veloci e frammentati. In questo senso, il film diventa un esempio utile per capire come i generi cambiano nel tempo e si adattano al pubblico.

In definitiva, non è un film perfetto, né vuole esserlo. È disordinato, esagerato e spesso incoerente, ma ha un’identità chiara e un’energia contagiosa. Se cercate una commedia tradizionale, potrebbe non convincervi. Ma se volete qualcosa di diverso, leggero e fuori dagli schemi, Pizza Movie è una visione che può sorprendere — soprattutto nel contesto giusto, cioè quello dello streaming.