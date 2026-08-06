Prima di Superman, Henry Cavill ha recitato in corsetto: la serie Netflix che tutti stanno recuperando

Pubblicazione: 06 agosto alle 19:00

Quasi vent'anni dopo il suo debutto, The Tudors sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix, scalando le classifiche e conquistando una nuova generazione di spettatori. The Tudors rappresenta quel tipo di produzione che non invecchia, combinando intrighi storici, passioni proibite e una ricostruzione visiva sontuosa dell'Inghilterra del Cinquecento. La serie, creata da Michael Hirst, ripercorre la vita del giovane re Enrico VIII, interpretato da Jonathan Rhys Meyers, e la sua ossessione per produrre un erede maschio. Un'ossessione che avrebbe cambiato il corso della storia inglese, portando allo scisma anglicano e a una serie di matrimoni, esecuzioni e tradimenti che ancora oggi affascinano.



Ma cosa c'entra Henry Cavill con tutto questo? Prima di diventare Superman agli occhi del mondo, l'attore britannico era il giovane e affascinante Charles Brandon, primo duca di Suffolk e migliore amico del re nella serie. Un ruolo che gli ha permesso di mostrare il suo talento drammatico e la sua presenza scenica, ben prima che indossasse il mantello rosso dell'Uomo d'Acciaio. Per molti fan, riscoprire Cavill in The Tudors significa vedere l'attore in una veste completamente diversa, tra duelli di spada, banchetti sontuosi e complotti di corte. La serie non ha mai nascosto la sua natura sensuale e provocatoria. The Tudors è infatti considerata uno dei drammi d'epoca più erotici mai prodotti per la televisione, con scene di amore e tradimento che si intrecciano alla grande Storia.

Corsetti, sete, candele e scandali reali creano un'atmosfera che trasporta lo spettatore in un'epoca di lusso estremo e pericolo costante. Non è un caso che la serie abbia ottenuto un solido 84% di gradimento dal pubblico su Rotten Tomatoes, mentre la terza stagione ha raggiunto un eccezionale 90% dalla critica, rendendola la migliore delle quattro stagioni prodotte. Il cast di The Tudors è stato un trampolino di lancio per molti attori. Oltre a Cavill, anche Natalie Dormer ha interpretato uno dei ruoli più iconici della sua carriera: Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII e una delle figure più tragiche e affascinanti della storia inglese. Dormer avrebbe poi trovato fama mondiale come Margaery Tyrell in GoT, mentre Jonathan Rhys Meyers avrebbe riunito le forze con Hirst e Donnelly per un'altra saga storica di successo: Vikings.

Ma cosa rende The Tudors così attuale quasi vent'anni dopo? La risposta sta nella qualità della narrazione e nella capacità della serie di bilanciare accuratezza storica, dramma personale e spettacolo puro. Michael Hirst ha saputo trasformare eventi storici complessi in storie umane universali: ambizione, potere, amore, gelosia, tradimento. Temi che non conoscono epoca e che continuano a risuonare con il pubblico contemporaneo. La serie si muove attraverso le corti europee del Cinquecento con un ritmo serrato, mescolando grandi eventi storici con momenti di intimità sorprendente. La politica internazionale si intreccia con le passioni private, le alleanze matrimoniali diventano questioni di Stato, e ogni scelta personale del re può scatenare conseguenze che risuonano per secoli.