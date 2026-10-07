Quanto ha vinto Sara Prati a Caduta Libera? La cifra conquistata dalla campionessa è da record

Pubblicazione: 07 ottobre alle 17:27

Una serata destinata a entrare nella storia di Caduta Libera, visto che Sara Prati ha centrato un risultato mai raggiunto prima nel game show di Canale 5, conquistando 260mila euro in una sola puntata e lasciando senza parole anche Max Giusti. La campionessa, docente di matematica di 54 anni della provincia di Alessandria, ha completato il gioco finale de Le 10 Botole nella puntata di martedì 6 ottobre.

Non si tratta semplicemente dell'ennesima vittoria nel suo percorso:rappresentano infatti la cifra più alta mai conquistata in una singola puntata da quando Caduta Libera è in onda. Un risultato ancora più sorprendente considerando quanto accaduto appena due giorni prima, poiché il 4 ottobreera già riuscita a portare a casa, stabilendo un primo record. Le sono bastate altre due puntate per superare persino se stessa.

La domanda decisiva riguardava la specie animale più longeva, con Sara che è riuscita ad individuare correttamente lo squalo della Groenlandia e ha così completato Le 10 Botole, facendo scattare la festa in studio. La stessa campionessa ha faticato inizialmente a rendersi conto di quanto appena accaduto. “Non so neanche se sono io in questo momento”, ha commentato subito dopo aver scoperto l'entità della vincita.

La campionessa Sara vince 260.000 € #CadutaLibera https://t.co/vBMzBd6mzR — 𝓒𝓾𝓬𝓾 💕🐢🎵 (@ilbreano) October 6, 2026

Anche Max Giusti non ha nascosto l'entusiasmo per l'impresa della concorrente, definendola “fortissima” e sottolineando come rappresenti al meglio le professoresse che ogni giorno portano cultura e insegnamenti ai ragazzi italiani. E il bottino complessivo di Sara Prati ha ormai raggiunto dimensioni impressionanti, visto che dopo dieci puntate trascorse sulla botola centrale, la campionessa ha accumulato 440mila euro.

Precisiamo che il suo percorso a, quando era riuscita a conquistare il titolo di campionessa. Da allora non ha più lasciato il centro dello studio e nel giro di pochi giorni è riuscita primaeuro e poi a riscrivere nuovamente il record del programma con i 260mila euro dell'ultima puntata. Dietro alla concorrente che sta dominando il preserale dc'è una formazione che sembra quasi perfetta per un quiz televisivo.è laureata in Matematica e anche incon indirizzo economico e lavora come docente nella provincia di Alessandria.

Ma i numeri non sono la sua unica passione: Sara infatti ama i romanzi gialli e le serie televisive poliziesche italiane e, soprattutto, conosce a memoria tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill. Il dato che rimane, però, è quello scritto nella puntata del 6 ottobre: nessun concorrente di Caduta Libera aveva mai conquistato 260mila euro in una sola serata. E con un montepremi complessivo già arrivato a 440mila euro, il percorso di Sara Prati potrebbe non essere ancora finito.