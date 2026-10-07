Quanto ha vinto Sara Prati a Caduta Libera? La cifra conquistata dalla campionessa è da record
Sara Prati entra nella storia di Caduta Libera con la vincita più alta mai ottenuta in una sola puntata. Il suo montepremi è impressionante.
Una serata destinata a entrare nella storia di Caduta Libera, visto che Sara Prati ha centrato un risultato mai raggiunto prima nel game show di Canale 5, conquistando 260mila euro in una sola puntata e lasciando senza parole anche Max Giusti. La campionessa, docente di matematica di 54 anni della provincia di Alessandria, ha completato il gioco finale de Le 10 Botole nella puntata di martedì 6 ottobre.
La domanda decisiva riguardava la specie animale più longeva, con Sara che è riuscita ad individuare correttamente lo squalo della Groenlandia e ha così completato Le 10 Botole, facendo scattare la festa in studio. La stessa campionessa ha faticato inizialmente a rendersi conto di quanto appena accaduto. “Non so neanche se sono io in questo momento”, ha commentato subito dopo aver scoperto l'entità della vincita.
Anche Max Giusti non ha nascosto l'entusiasmo per l'impresa della concorrente, definendola “fortissima” e sottolineando come rappresenti al meglio le professoresse che ogni giorno portano cultura e insegnamenti ai ragazzi italiani. E il bottino complessivo di Sara Prati ha ormai raggiunto dimensioni impressionanti, visto che dopo dieci puntate trascorse sulla botola centrale, la campionessa ha accumulato 440mila euro.
Ma i numeri non sono la sua unica passione: Sara infatti ama i romanzi gialli e le serie televisive poliziesche italiane e, soprattutto, conosce a memoria tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill. Il dato che rimane, però, è quello scritto nella puntata del 6 ottobre: nessun concorrente di Caduta Libera aveva mai conquistato 260mila euro in una sola serata. E con un montepremi complessivo già arrivato a 440mila euro, il percorso di Sara Prati potrebbe non essere ancora finito.