Ralph Fiennes ricorda Maggie Smith condividendo un aneddoto divertente del set di Harry Potter: "Aveva un'incredibile ironia"

Ralph Fiennes si unisce al coro di coloro che vogliono ricordare e celebrare Maggie Smith, morta il 27 settembre all'età di 89 anni. I due hanno recitato insieme nel franchise di Harry Potter nei ruoli di Voldemort e della professoressa McGranitt. Benché abbiano condiviso pochissimi momenti insieme sullo schermo, Fiennes conserva un ricordo divertente della Smith.

Afferma l'attore:

Non ho mai lavorato molto con Maggie. Tranne che su Harry Potter. Aveva un meraviglioso senso dell’umorismo, piuttosto tagliente. Mi lanciò una specie di sguardo ironico durante una di quelle scene di confronto [nel cortile di Hogwarts], come per dire: “Tesoro, ma cosa stiamo facendo qui?” L’ho ammirata per molti, molti anni. È una delle nostre grandi attrici. Una delle più grandi di sempre. Un'incredibile ironia. Era unica.