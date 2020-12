LEGGI ANCHE – Ratatouille: il musical nato su TikTok diventerà realtà in un evento unico a Capodanno

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della nascita di, ovvero un musical nato grazie ad alcuni utenti della celebre piattaforma social e ispirato al noto film animato targato Pixar.

Durante la sera del 1° gennaio sarà trasmesso in streaming su TodayTix l’intero musical prodotto dalla Seaview Productions in collaborazione con TikTok. E ora arrivano anche i nomi del gremito cast che metterà in scena l’opera: Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt) interpreterà Remy, mentre Andrew Barth Feldman (Dear Evan Hansen) sarà il giovane Chef Linguini. Wayne Brady (Kinky Boots) sarà invece Django, padre di Remy, mentre Kevin Chamberlin (The Prom) è stato scelto per interpretare il celebre Chef Auguste Gusteau.

Il cast comprende anche André De Shields (Hadestown) nei panni di Anton Ego, Adam Lambert (American Idol) sarà invece Emile (fratello maggiore di Remy), Priscilla Lopez, Ashley Park (Mean Girls) nei panni di Colette, Owen Tabaka è stato scelto per il ruolo del giovane Ego mentre Mary Testa (Oklahoma!) sarà invece Chef Skinner.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Ratatouille:

Remy è un ratto dotato di un olfatto straordinario e di un talento naturale per la buona cucina. Dopo una serie di rocamboleschi accadimenti, si trova separato dalla sua colonia e finisce a Parigi, sede del ristorante che porta il nome del suo Chef preferito: il famoso Gusteau. Qui Remy fa conoscenza con il giovane ed imbranato Linguini, un timido sguattero, che, grazie ai consigli del topo-chef, diventa ben presto famoso e celebrato. I due sembrano invincibili ma resta da superare il giudizio del temibile Anton Ego, il più feroce tra i critici culinari francesi…

Ratatouille è arrivato al cinema nel 2007.

