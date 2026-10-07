Reazione a Catena, chi sono le Suocere: le nuove campionesse hanno già fatto qualcosa di speciale

Pubblicazione: 07 ottobre alle 09:00

Le Suocere sembrano aver trovato subito il modo di farsi notare a Reazione a Catena, visto che dopo aver conquistato il titolo nella puntata precedente, il trio formato da Laura, Marta e Rita è riuscito a difenderlo anche nell'appuntamento di martedì 6 ottobre, centrando soprattutto un risultato tutt'altro che scontato: due vittorie all'Ultima Catena nelle prime due puntate. Ma chi sono queste tre nuove concorrenti? Scopriamolo!

Le tre concorrenti arrivano dai, in particolare dalla, e dietro al nome scelto per la squadra c'èpartecipa infatti insieme, ma durante la loro presentazione è emerso anche un secondo significato, decisamente più ironico:a qualcuno può indicare una persona a

Il loro percorso a Reazione a Catena era cominciato appena un giorno prima, quando avevano affrontato Le Matricole, Niccolò, Alessandro e Marco. I tre giovani erano diventati campioni soltanto nella puntata del 4 ottobre, conquistando immediatamente una parte del pubblico grazie alla loro prestazione, ma il loro regno è durato pochissimo, interrotto proprio da Laura, Marta e Rita. Le Suocere hanno avuto la meglio all'Intesa Vincente e si sono presentate per la prima volta all'Ultima Catena con 119.000 euro. Una serie di dimezzamenti ha ridotto drasticamente il montepremi, fino a lasciare in gioco 1.860 euro dopo l'acquisto del terzo elemento.

Pino Insegno, fonte: YouTube

La parola da trovare doveva collegarsi a "lezione" e "social", iniziava con "on" e terminava con "e". Le tre hanno puntato su "online", centrando la soluzione e portando così a casa la loro prima vincita. La conferma è arrivata nella puntata del 6 ottobre, quando le campionesse hanno trovato davanti a loro i Sotto la Mole, squadra composta dai torinesi Martina, Luca e Giulia. Questa volta la sfida si è rivelata decisamente più combattuta e la manche decisiva è stata caratterizzata anche da numerose ammonizioni.

Ma alla fine le Suocere sono riuscite a prevalere per una sola parola, conservando il titolo e conquistando nuovamente l'accesso all'. Ad attenderle c'era un montepremi iniziale ancora più alto rispetto alla sera precedente:. Anche questa volta il percorso verso la soluzione non è stato indolore. Gli errori commessi durante la catena hanno progressivamente abbassato la cifra, ma al momento dell'ultima parola, una somma decisamente superiore a quella conquistata al debutto.

Gli elementi a disposizione erano "capitale" e "incaricato". Dopo aver ragionato sui possibili collegamenti, Laura, Marta e Rita hanno scelto "investito". Ed era proprio la risposta corretta. Le Suocere hanno così portato a casa altri 7.688 euro, che sommati ai 1.860 euro della sera precedente portano il loro bottino complessivo a 9.548 euro. Ma soprattutto hanno centrato due volte consecutive l'Ultima Catena, riuscendo a trasformare un debutto promettente in qualcosa di più concreto.

Il paragone che inevitabilmente comincia a circolare è quello con le Pappardelle, protagoniste assolute di questa edizione di Reazione a Catena. Il trio toscano ha costruito il proprio dominio nell'arco di settimane e con un bottino ben diverso, quindi parlare già di vere eredi sarebbe prematuro. Dopo i numerosi cambi di campioni delle ultime puntate, però, le Suocere sono riuscite almeno a fare ciò che a molti non era riuscito: vincere, restare e vincere ancora.