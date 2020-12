La Applied Arts FX Studio , la compagnia di effetti speciali che ha lavorato al make up degli zombi del reboot cinematografico di, ha diffuso su Instagram la foto della t-shirt celebrativa che la produzione ha donato al team in occasione della fine delle riprese (o, quantomeno, del loro WRAP per il film, non è chiaro se sia terminata proprio la lavorazione della pellicola in sé).

Come potete constatare dallo scatto qua sotto, la t-shirt, oltre a fornire un’indicazione di massima sullo stile e l’estetica che, con tutta probabilità, avranno gli zombi nel nuovo film, cita anche in maniera alquanto diretta un volto mostruoso ben noto ai fan della saga videoludica della Capcom: il primo non morto che i videogiocatori hanno incontrato in Resident Evil all’interno della tetra Villa Spencer:

Qua sotto potete trovare anche l’estratto del “particolare incontro” proposto nel primo videogame di Resident Evil:

Nel remake uscito originariamente su Nintendo GameCube appariva così:

Il cast del reboot di Resident Evil prodotto dalla Constantin Films e diretto da Johannes Roberts (47 Metri) è stato annunciato a inizio ottobre e, al tempo, comprendeva i nomi di Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

Allo stato attuale delle cose sappiamo solo che la storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

