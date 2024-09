Samuel L. Jackson fu scioccato dall’accordo di nove film per la Marvel: “Quanto devi rimanere vivo per poter fare nove film?”

Pubblicazione: 26 settembre alle 13:30

In una retrospettiva di GQ dedicata alla sua carriera, Samuel L. Jackson ha ricordato la prima volta che si è ritrovato a firmare un accordo multi-film per i Marvel Studios.

L’attore, iconico volto di Nick Fury per 15 anni - dalla scena post credit del primo Iron Man fino alla sua ultima apparizione in The Marvels - ha infatti dichiarato:

Mi avevano detto che avrei firmato un accordo per nove film. Kevin Feige mi disse “Ti offriamo questo accordo per girare nove film!”. Quanto deve rimanere viva una persona per poter fare NOVE film?

Le ultime apparizioni di Samuel L. Jackson come Nick Fury sono state nella serie Disney+ che lo ha visto come protagonista, Secret Invasion, e in The Marvels, al fianco di Miss Marvel, Captain Marvel e Photon.

Fonte / Variety

Chissà se farà un’apparizione a sorpresa nei Thunderbolts* , per salutare la sua vecchia “amica” Valentina Allegra de Fontaine?