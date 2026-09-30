Sanremo 2027, parla Di Liberatore: più show, più De Martino e spazio ai giovani
Sanremo 2027: De Martino riduce i Big a 24 e rivoluziona il Festival. Serata performance, nuova struttura e spazio ai giovani in access prime time.
Il Festival di Sanremo si prepara a una trasformazione radicale e a svelare i dettagli di questa operazione è stato Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, durante il 78esimo Prix Italia in corso a L'Aquila. Le sue parole hanno confermato indiscrezioni che circolavano da settimane e hanno aggiunto tasselli fondamentali al mosaico della nuova edizione del Festival, prevista per il 2027.
La riduzione del cast serve infatti a liberare spazio per quella che Di Liberatore definisce "una componente non soltanto musicale ma anche di performance vera e propria a 360 gradi". In altre parole, Sanremo 2027 non sarà solo una sfilata di canzoni inframmezzate da ospiti e sketch, ma un vero e proprio show costruito intorno alle caratteristiche di De Martino, descritto come "un vero e proprio mattatore". La visione del Festival è stata letteralmente plasmata sulle sue doti di intrattenitore, sulla sua capacità di tenere il palco e di creare momenti di spettacolo puro che vadano oltre l'esecuzione canora.
Questa filosofia si riflette anche nella ristrutturazione della settimana sanremese. L'architettura delle cinque serate è stata ridisegnata con l'obiettivo di creare tre vere finali, aumentando l'intensità emotiva e la tensione competitiva del Festival. Una delle modifiche più evidenti riguarda la serata delle cover, tradizionalmente collocata al venerdì e spostata invece al giovedì. Questo cambiamento libera la serata del venerdì per una delle novità più intriganti: una "serata performance" di cui ancora non sono stati rivelati tutti i dettagli, ma che promette di essere un elemento distintivo della gestione De Martino.
Un altro capitolo significativo della rivoluzione riguarda i giovani artisti. La Rai ha annunciato l'intenzione di valorizzare le Nuove Proposte attraverso una presenza televisiva più ampia e strategica. L'ipotesi sul tavolo è quella di utilizzare la fascia dell'access prime time, una collocazione particolarmente preziosa in termini di ascolti e visibilità. Qualcuno ha ipotizzato che questo spazio possa essere ricavato all'interno di Affari Tuoi, il game show condotto proprio da Stefano De Martino che ogni sera raccoglie milioni di telespettatori su Rai 1.
Stefano De Martino si sta assumendo una responsabilità enorme con quelle che sono delle rivoluzioni di cui si era già parlato nelle settimane precedenti. Sanremo non è solo un programma televisivo, è un rito collettivo, un momento di identità nazionale che attraversa generazioni e gusti musicali. Cambiare la formula consolidata significa sfidare le aspettative di milioni di spettatori, rischiare critiche feroci ma anche aprire la strada a un rinnovamento necessario.