Sanremo 2027, parla Di Liberatore: più show, più De Martino e spazio ai giovani

Pubblicazione: 30 settembre alle 15:23

Il Festival di Sanremo si prepara a una trasformazione radicale e a svelare i dettagli di questa operazione è stato Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, durante il 78esimo Prix Italia in corso a L'Aquila. Le sue parole hanno confermato indiscrezioni che circolavano da settimane e hanno aggiunto tasselli fondamentali al mosaico della nuova edizione del Festival, prevista per il 2027.





Stefano De Martino ad Affari tuoi, fonte: Rai

La prima e più significativa novità riguarda il numero dei partecipanti., una riduzione netta rispetto alle edizioni recenti che hanno visto anche 30 big calcare il palco dell'Ariston. Di questi 24 posti, 23 saranno assegnati direttamente dalla direzione artistica, mentre uno sarà riservato al vincitore della categoria Nuove Proposte."una componente non soltanto musicale ma anche di performance vera e propria a 360 gradi". In altre parole,inframmezzate da ospiti e sketch, macostruito intorno alle caratteristiche di De Martino, descritto come "un vero e proprio mattatore"., sulla sua capacità di tenere il palco e di creare momenti di spettacolo puro che vadano oltre l'esecuzione canora.

Questa filosofia si riflette anche nella ristrutturazione della settimana sanremese. L'architettura delle cinque serate è stata ridisegnata con l'obiettivo di creare tre vere finali, aumentando l'intensità emotiva e la tensione competitiva del Festival. Una delle modifiche più evidenti riguarda la serata delle cover, tradizionalmente collocata al venerdì e spostata invece al giovedì. Questo cambiamento libera la serata del venerdì per una delle novità più intriganti: una "serata performance" di cui ancora non sono stati rivelati tutti i dettagli, ma che promette di essere un elemento distintivo della gestione De Martino.

Stefano De Martino e Affari Tuoi, fonte: Rai

, un "cambiamento di perimetro" che secondo Di Liberatore permette di modificare anche "quella che è la componente territoriale". Se da un lato Sanremo rimane un momento identitario per la cultura italiana, dall'altro la nuova gestione sembra voler dialogare con linguaggi e format più globali, senza rinunciare alla specificità della kermesse ligure.

Un altro capitolo significativo della rivoluzione riguarda i giovani artisti. La Rai ha annunciato l'intenzione di valorizzare le Nuove Proposte attraverso una presenza televisiva più ampia e strategica. L'ipotesi sul tavolo è quella di utilizzare la fascia dell'access prime time, una collocazione particolarmente preziosa in termini di ascolti e visibilità. Qualcuno ha ipotizzato che questo spazio possa essere ricavato all'interno di Affari Tuoi, il game show condotto proprio da Stefano De Martino che ogni sera raccoglie milioni di telespettatori su Rai 1.

Stefano De Martino si sta assumendo una responsabilità enorme con quelle che sono delle rivoluzioni di cui si era già parlato nelle settimane precedenti. Sanremo non è solo un programma televisivo, è un rito collettivo, un momento di identità nazionale che attraversa generazioni e gusti musicali. Cambiare la formula consolidata significa sfidare le aspettative di milioni di spettatori, rischiare critiche feroci ma anche aprire la strada a un rinnovamento necessario.