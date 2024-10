Scarlett Johansson ha un conto in sospeso con Vedova Nera: “Avrei adorato vedere l'inizio della storia con Occhio di Falco"

Pubblicazione: 10 ottobre alle 11:00

Cosa è successo a Budapest? Nel 2012 era la domanda che si faceva ogni fan Marvel, o almeno, ogni fan di Vedova Nera: quel piccolo indizio sulla storia che la legava a Occhio di Falco è stata la punta dell’iceberg della loro storia nell’Universo Marvel, che ha alimentato teorie su teorie (e anche meme).

Nonostante nel corso dei vari film sia stato provato ad andare in un’altra direzione per quanto riguardava la sfera sentimentale dei due, il legame tra Natasha e Clint è sempre rimasto una certezza, tanto da essere uno dei punti focali di serie come Hawkeye, di alcuni episiodi di What if...? e di una scena chiave di Avengers: Endgame.

Se potessi, probabilmente andrei più a fondo ad esplorare la storia di Vedova Nera. Avrei adorato poter vedere un po’ del materiale su Vedova Nera e Occhio di Falco, l’inizio della storia, cose così. Le fasi iniziali della sua vita.

In una recente intervista con MTV UK è tornata a parlare del personaggio e del legame con Occhio di Falco (), un aspetto costante in tutto l'Universo Marvel, sempre solo accennato e mai veramente approfondito:

La Johansson stessa non ha mai nascosto il suo interesse per questa sottotrama: in prima linea per avere la famosa collana con la freccia in film in cui l’arciere era assente (Captan America: the Winter Soldier, l’inizio di Avengers: Endgame) e menzionando le missioni passate con Clint nel film dedicato alla Vedova (Black Widow) di cui è stata produttrice.

Chissà se potremo tornare a vedere l’iconico duo in azione insieme in capitoli cross-over come l’ambizioso

L’unica certezza al momento è che vedremo di nuovo Scarlett Johansson sul grande schermo come co-protagonista il nuovo capitolo del franchise di Jurassic World, Rebirth.