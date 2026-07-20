Se vi manca Gossip Girl, questa nuova serie Netflix è il perfetto sostituto da vedere subito

Pubblicazione: 20 luglio alle 12:00

Il mercato delle produzioni teen e young adult non è mai stato così saturo, eppure la fame di drammi adolescenziali patinati sembra non conoscere crisi. Negli ultimi anni, Prime Video ha saputo costruire una vera e propria roccaforte commerciale per questo target, monopolizzando l'attenzione del pubblico grazie ad adattamenti letterari di enorme successo. Una strategia mirata che ha ridefinito la geografia dello streaming.

La risposta di, però, non si è fatta attendere: la piattaforma di Los Gatos ha deciso di rilanciare la sfida, stringendo i bulloni a un genere che in passato le ha regalato numeri da capogiro con fenomeni come Élite e Outer Banks.

La controffensiva si chiama Crew Girl, un'intrigante scommessa in otto episodi pronta al debutto il prossimo settembre 2026. La serie promette di intercettare il pubblico orfano dei grandi intrighi dinastici, posizionandosi idealmente come l'erede spirituale di Gossip Girl e incrociando lo sfarzo corrotto del "vecchio denaro" con la fisicità e il dinamismo dello sport agonistico.

Scandali, canottaggio e i corridoi tossici della Easton Prep

Al centro del racconto troviamo Teagan, una sedicenne interpretata dal talento emergente Miku Martineau. La sua esistenza viene improvvisamente rasa al suolo da uno scandalo finanziario e giudiziario che travolge la sua famiglia, costringendola a un traumatico trasferimento sulla costa orientale degli Stati Uniti.

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Qui viene catapultata alla Easton Prep, una scuola privata d'élite dove il valore di una persona si misura in base al conto in banca e alle apparenze. Per Teagan si tratta di salvare la propria identità e la propria vocazione sportiva: il canottaggio individuale.

La vera svolta narrativa, che promette di distanziare lo show dai cliché più logori del teen drama, risiede proprio nella componente atletica. Poiché l'istituto non prevede una sezione femminile per questa disciplina, la protagonista sceglie la via della massima resistenza: tentare l'ingresso nella squadra maschile.

Una scelta che incrinerà i delicati e maschilisti equilibri della scuola, portandola a scontrarsi con Josh Regis (Sam Braun), l'arrogante capitano del team che vede nella determinazione della ragazza una minaccia al proprio status.

Come ogni dramma sentimentale in stile Off Campus che si rispetti, le dinamiche di spogliatoio e i segreti di famiglia finiranno per intrecciarsi in un classico triangolo amoroso. A gestire questa complessa architettura di passioni e rivalità classiste c'è la showrunner Vivian Lin, supportata da una regia corale che vede alternarsi dietro la macchina da presa professionisti del calibro di Simon Barry e Norman Buckley.

Crew Girl userà lo sport come metafora di riscatto sociale. Resta da vedere se i corridoi dorati della Easton Prep basteranno a strappare lo scettro del genere a Prime Video.