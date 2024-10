Il Signor degli Anelli: Brian Cox non "conosceva davvero" Tolkien prima di entrare nel cast vocale della Guerra dei Rohirrim

Pubblicazione: 23 ottobre alle 18:00

Ospite dello show di Stephen Colbert, Brian Cox ha ammesso che non conosceva molto Tolkien prima di entrare nel cast vocale di Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, film animato a gennaio al cinema (guarda il trailer). Ecco le sue parole:

Ho letto un libro di Tolkien, ma non era il Signore degli Anelli. Era qualcos'altro. Quindi non conoscevo davvero Tolkien.

Il conduttore gli propina allora una lista di possibili titoli, tra cui Il Silmarillion, che l'attore pensa possa essere quello giusto. "Sei l'unico al mondo ad aver letto solo Il Silmarillion", ribatte allora Colbert. "Non ricordo nulla della storia ma è stata una lettura piacevole", sottolinea Cox.

In La guerra dei Rohirrim, Cox doppia Helm Mandimartello, il re di Rohan che si ritrova ad affrontare un improvviso attacco di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending. "Helm è un sovrano designato, non è tale per diritto divino" anticipa. "Probabilmente è stato un guerriero fino a 55 anni e poi è diventato re. Ed è nei guai. È andato tutto storto. Deve risolvere la situazione”.

Potete vedere l'intervista completa qui di seguito:

Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim sarà distribuito nelle sale italiane il 1° gennaio 2025 da Warner Bros. Pictures, mentre negli Stati Uniti arriverà il 13 dicembre. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.