Smile 2 guida le anteprime di giovedì negli USA: sarà un altro weekend all'insegna dell'horror

Pubblicazione: 18 ottobre alle 17:23

Sarà un altro weekend all'insegna dell'horror al box-office americano: lo dimostrano le anteprime di ieri sera, dove Smile 2 ha raccolto 2.5 milioni di dollari in circa 3000 cinema, un dato superiore di circa mezzo milione a quanto incassò il primo film nel 2022 alle anteprime prima di chiudere il weekend d'esordio con 22.6 milioni di dollari (e un incasso a fine corsa di ben 105.9 milioni di dollari).

Accolto molto bene dalla critica,è costato più del suo predecessore (quasi 30 di milioni) e la Paramount Pictures prevedeva avrebbe incassato poco meno di 20 milioni nel suo primo weekend, ma non è da escludere che queste aspettative vengano superate, anche perché, visto l'insuccesso di, molte sale PLF si sono liberate in anticipo (IMAX invece continua a proporre il blockbuster Warner). Per contro, l'inatteso successo dipotrebbe rendere la vita meno facile a questo horror, anche se in questo periodo dell'anno il genere prospera.

Parlando di Terrifier 3, ieri il film ha raccolto altri 1.5 milioni di dollari, perdendo solo il 16% rispetto al giorno precedente e chiudendo la sua prima settimana a quasi 27 milioni di dollari, una cifra esorbitante rispetto ai primi due film (e di puro profitto, visto che è costato 2 milioni di dollari più 3 milioni di marketing).

