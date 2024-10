Tom Holland sui problemi affrontati con Spider-Man 4: "Bisogna inserirsi al meglio nell'universo Marvel"

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 18 ottobre alle 13:00

In una recente intervista con il Rich Roll Podcast, Tom Holland ha parlato dei progressi riguardo la realizzazione di Spider-Man 4, non solo rassicurando tutti i fan che i lavori procedono a gonfie vele, ma anche rivelando di avere letto la bozza della sceneggiatura, e di averla trovata magnifica (come vi abbiamo spiegato qui).

Il fatto con la Marvel è che il tuo film è solo un piccolo ingranaggio che é parte di una macchina molto più grande. E quella macchina deve continuare a funzionare. Devi assicurarti di inserirti al meglio nella linea temporale in modo da aiutare a far funzionare il quadro generale e questa è uno gli ostacoli che stiamo affrontando. I tempi per risolvere tutte le questioni sono ostici, ma è un traguardo raggiungibile grazie alle persone che ci stanno lavorando.

Nell'intervista completa l'attore ha dato maggiore contesto alle sue ultime dichiarazioni, sottolineando anche alcuni ostacoli:

Holland ha fatto riferimento alle difficoltà di scrivere e inserire Spider-Man 4 in una linea temporale che prevede ben due film degli Avengers, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, entrambi progetti che promettono trame cross-over decisamente massicce.

Ad oggi Spider-Man 4 non ha ancora una data d'uscita.